Online competitie Friezen jureren van start

Het KFPS heeft voor de liefhebbers een online competitie uitgeschreven, waarbij telkens vier Friese paarden 'op tal' moeten worden gezet. Het is een reeks online beoordelingswedstrijden, die de pijn van het wegvallen van de fokdagen enigszins moeten verzachten. Fokkers kunnen dit jaar immers niet 'langs de lijn' hun mening met elkaar delen.

De eerste vier paarden staan nu online. Deelnemers kunnen aangeven in welke volgorde ze de paarden plaatsen (met het beste paard bovenaan) en daarbij ook een toelichting geven. Na elke wedstrijd worden de paarden toegelicht door de jury en maakt de website fryso.com de top 10 van deelnemers bekend. Aan het einde van de competitie wordt de overall winnaar in het zonnetje gezet met leuke prijzen.

Bekijk de eerste vier paarden hier. De eerste ronde loopt tot 8 juni.

Bron: Phryso.com