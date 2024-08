Tjebbe-500 dochter Mabyn fokdagkampioen in Boijl

Op zaterdag 24 augustus is de vierjarige Mabyn fan Synaeda Ster AA (Tjebbe 500 x Tsjalle 454) overtuigend uitgeroepen tot fokdagkampioen van fokvereniging Het Friesche Paard Wolvega e.o.. De merrie van Anke en Sietske Oosterbaan kreeg als algeheel reservekampioen de achtjarige Femke fan Hindrik’s Hiem Kroon AA (Alwin 469 x Doaitsen 420) van Hindrik Akkerman naast zich.

Het was een prachtige tweedaagse fokdag in Boijl waarbij de kwaliteit vooral in de oudere merries van vier jaar en ouder zat. Maar liefst 15 merries mogen zich gaan melden op de CK in Harich. Op vrijdagmiddag maakte de vierjarige Noralien fan de Ketting Ster AAA (Matthys 504 x Doaitsen 420) promotie van stamboek naar Ster met een eerste premie. De door wijlen Leo Spannenburg gefokte merrie is in eigendom van Willem Lokhorst. Nog vier Sterren met een tweede premie konden in deze klasse worden bijgeschreven. De rubriek vier tot en met zesjarige Stermerries zorgde voor vier uitnodigingen voor de Centrale Keuring, nog eens vier uit de klasse van de zeven jaar en oudere Stermerries verdienden ook een ticket.

Kwaliteit bij de oudere merries

Op zaterdag presenteerden zich vijf Kroonmerries, daarvan wisten maar liefst vier een uitnodiging in de wacht te slepen voor de CK. Femke fan Hindrik’s Hiem Kroon AA (Alwin 469 x Doaitsen 420) wist achter Mabyn het reservekampioenschap bij de merries ouder dan vier jaar in de wacht te slepen én werd algeheel reservekampioen. “Een hele correcte merrie die goed stapt en veel statuur heeft”, beschreef Manuel Gasseling Femke.

Sterk achterbeen

Mabyn verdiende haar Ster en eerste premie al een dag voor het kampioenschap, want op vrijdagmiddag 23 augustus kreeg ze een oranje lint bij haar stamboekopname en mocht een dag later terugkomen voor de kampioenskeuring. Fris en fruitig presenteerde ze zich heel overtuigend in het kampioenschap waar haar statuur en fraaie draf opvielen. “Ze heeft continue goed gepresteerd, veel vouw in haar sterke achterbeen, is goed in balans en ze heeft ons vandaag geen moment laten zitten”, complimenteerde juryvoorzitter Manuel Gasseling. Met Mabyn hebben de Oosterbaan’s hun tweede fokdagkampioen dit seizoen en het derde paard wat zich mag melden voor de Centrale Keuring.

Sinne maakt moeder Preferent

Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries konden vier merries een Ster in ontvangst nemen. Naast Mabyn kreeg nog een merrie een oranje lint: Minke VDM Ster (Tiede 501 x Beart 411) van Sjoerd van der Meulen, die geen lid is van de fokvereniging vandaar dat Minke niet terugkwam bij het kampioenschap. Bij de driejarigen werden twaalf merries ingeschreven met een Ster, waarvan één met een eerste premie. In de kampioenskeuring mocht Sinne fan de Pikestjelp Ster (Teun 505 x Ulke 338) terugkomen en vanzelfsprekend het kampioenslint in ontvangst nemen. De jeugdige en actief stappende merrie van Tsjalling de Boer – gefokt door Aise Bouma uit Boelenslaan – maakte met haar Ster haar moeder Ytsjen Model Sport Preferent (Ulke 338 x Goffert 369) Preferent.

Jeugdkampioen Victoria

Het jeugdkampioenschap ging naar de twenter van Hanny van Wijncoop. Victoria Cordes de Mendoza (Auwert 514 x Sape 381) is gefokt door Jan Cordes uit Weert en showde een moderne bouw en liep in haar correcte stap en draf keurig op eigen benen. Ook Tanja Tekla v.d. Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Epke 474) kreeg een eerste premie. De tweejarige volle zus van KFPS stamboekhengst Jimte 533 is in eigendom van Tom Finnema en Rinske Engelsma en gefokt door Reint Arends die met de fokgroep van allemaal familieleden van Jimte 533 – inclusief de hengst zelf – een prachtige presentatie gaf van een duurzame en sterk gefokte merrielijn.

Veulenkampioenen Bo en Bo

De veulenrubrieken leverden in totaal acht eerste premies op: drie hengstveulens en vijf merrieveulens kregen een oranje lintje. Bij de hengstveulens ging het kampioenschap naar de luxe en hoogbenige Bo uut de Wieden (Alger 522 x Epke 474) van Jessica Gaal en Phil Wildeboer. Met stamboekmerrie Marije Marja SW (Epke 474) als moeder won Bo ook de titel beste veulen uit een stamboekmerrie. Bij de merrieveulens ging het kampioenslint om de hals van Bo G. fan ‘t Skeane Ein (Gosse 526 x Markus 491) van Wendy van der Veen en Hendrik Hoks. Bo showde een fraai front en was lichtvoetig in haar draf.

Bron: KFPS