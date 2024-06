Vijf Sterren bij locatiekeuring Stal Zwart-Ter Schure

De locatiekeuring bij Stal Zwart-Ter Schure leverde vandaag voor vijf paarden het Ster predicaat op. Een hengst en een merrie werden Voorlopig Ster verklaard door juryleden Manuel Gasseling, Jan Hellinx en aspirant-jurylid Gotien Sipsma.

De dag begon meteen goed met de rubriek veulenboekhengsten voor Ster. De driejarige Rense Het Swarte Paert Ster (Fonger 478 x Beart 411), gefokt en in eigendom van Exploitatie Stoeterij Hemrik, liep een thuiswedstrijd en verdiende een Ster. De hengst had volgens Manuel Gasseling fijne bewegingen: ”Rense heeft veel ruimte en takt zien in stap waarbij het achterbeen voldoende onder de massa komt, ook laat hij een krachtige draf zien.” Rense is de vierde Sternakomeling van moeder Renske U. Model Sport Prestatie AAA (Beart 411 x Dirk 298) die vandaag Preferent is geworden. De vierjarige hengst Nero fan Wolsum (Jouwe 485 x Tsjalle 454) van Pietie van den Berg uit Slappeterp werd Voorlopig Ster verklaard.

Sylke fan ‘e Toerleane en Rixt fan ‘e Toerleane

Er kwamen twee groepen met driejarige paarden in de baan in de Hemrik. In de eerste groep ging Sylke fan ‘e Toerleane Ster (Eise 489 x Tjalbert 460) met een Ster tweede premie naar huis. De merrie van A. v.d. Ploeg & E. de Jong uit Oostermeer is een langgelijnd paard met een sterke rug en voldoende kwaliteit in het beenwerk die in draf veel souplesse en zwerfmoment liet zien. Het was een succesvolle dag voor de fokkers uit Oostermeer want in de tweede groep werd ook Rixt fan ‘e Toerleane Ster (Eise 489 x Beart 411) Ster verklaard met een tweede premie dankzij haar krachtige stap en goede ritme in draf.

Rinske Dycke S.

Op kop geplaatst in deze groep was Rinske Dycke S. Ster (Tiede 501 x Beart 411), gefokt door R.K.A. Stoker uit Nij Beets en in eigendom van G. Oldenburger – Wessels uit Hooghalen. De merrie is correct gebouwd, heeft voldoende ras en fijn beenwerk, lichtte Manuel Gasseling toe. ”In stap laat de merrie veel ruimte en takt zien, en ook een krachtig achterbeen. In draf heeft ze veel vermogen tot schakelen.”

Klaasje Rosanna K.

De dag werd afgesloten met een rubriek vier jaar en oudere stamboekmerries. Ook hier kon de jury nog een Ster met een tweede premie kwijt en wel aan Klaasje Rosanna K. Ster (Sipke 450 x Tymon 456). De vijfjarige rastypische en langgelijnde merrie van J.A.M. Kruis uit Heeg promoveerde dankzij haar sterke achterbeen en goede balans welke in beide gangen tot uiting kwam. De vierjarige Mina fan ’t Eare (Jehannes 484 x Pier 448) van Sandra Ehrensperger – Aeschlimann kreeg voldoende cijfers voor haar exterieur om Voorlopig Ster te worden.

Bron: Phryso