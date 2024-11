IBOP Gelders Paard: 81 punten voor Hermès-dochter Rapunzel

Op de IBOP voor Gelderse paarden in Ermelo liep de Hermès-dochter Rapunzel (mv. Hertog Jan, fokker Stal Krol) afgelopen zaterdag naar de hoogste dagscore van 81 punten in de rijproef.

“Onder het zadel is het een heel aansprekend paard met een hele actieve stap. Voor hogere punten mag ze het voorbeen nog wat verder naar voren zetten. Ze heeft een hele makkelijke manier van draven met een goed achterbeengebruik. In galop laat ze veel lichaamsgebruik en kracht zien en in alle gangen laat dit paard zich fijn en gemakkelijk bewerken. Ook bij het springen liet ze een goede instelling zien en was ze voorzichtig”, vertelt jurylid Marloes van der Velden.

80 punten voor Incognito-dochter

De merrie Rise and Shine (Incognito x Delviro HBC, fokker Raeven Sporthorses) behaalde 80 punten voor haar rijproef. “Ook dit is een heel aansprekend paard onder het zadel. Dit paard loopt met een goede houding en een mooie voorbeentechniek. Ze heeft een hele ruime stap met een goed lichaamsgebruik. Haar houding is goed en ze laat een goede techniek zien in de benen. In galop heeft ze veel sprong en tijdens het springen toont ze een hele goede instelling.”

Pippa Dodessa naar hoogste score aangespannen proef

Bij de aangespannen proef scoorde Pippa Dodessa van Heemstate (Ferdinand x Upperville, fokker W.K. Staatsen) de hoogste score van 77,5 punten. “Dit is een paard dat aangespannen een heel ontspannen beeld gaf. Ze heeft een hele actieve stap en een draf met een goede beentechniek, waarbij ze fijn door het lichaam draaft en een goed achterbeen heeft. Ze galoppeert met veel kracht, maar zou nog net wat meer balans mogen hebben in de galop. De merrie werd van veulenboek- tot keurmerrie bevorderd.

Bron: KWPN