Golden Oldies: Donnerhall

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat de legendarische Donnerhall (Donnerwetter x Markus) in het zonnetje.

Donnerhall werd op 31 mei 1981 geboren bij zijn fokker Otto Gärtners, die hem als veulen verkocht aan Otto Schulte-Frohlinde, tevens de eigenaar van Donnerhalls vader Donnerwetter. Donnerhall groeide bij Gestüt Grönwohldhof op en werd daar klaargemaakt voor de Oldenburger Hengstenkeuring. In 1983 werd de nog jeugdig ogende hengst wel goedgekeurd voor de dekdienst, maar zag de premies aan zijn neus voorbij gaan.

Sportcarrière

Een jaar later werd Donnerhall reservekampioen op de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf en genoot daarna zijn opleiding onder het zadel van Karin Rehbein. De Duitse amazone trainde Donnerhall samen met haar man Herbert naar Grand Prix-niveau. Op het hoogste niveau kwamen de kwaliteiten van de hengst optimaal naar voren. Met Rehbein in het zadel won hij onder andere individueel brons op de Wereldruiterspelen van 1994 in Den Haag. Na een zeer succesvolle carrière nam Donnerhall in 1998 afscheid van de sport, alvorens hij in 2002 op 21-jarige leeftijd overleed.

Goedgekeurde zonen

Donnerhall was naast zijn sportcarrière ook actief in de dekdienst en werd goedgekeurd bij een groot aantal stamboeken. Het aantal goedgekeurde zonen is immens groot en veel van zijn zonen hebben, net als hun vader, een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de dressuurpaardenfokkerij. Enkele bekende goedgekeurde zonen zijn De Niro (mv. Akzent II), Don Schufro (mv. Cor de la Bryère), Dream of Glory (mv. Pik Bube I), Don Primaire (mv. Pik Bube I) en Damon Hill (mv. Rubinstein I).

Dochters

Donnerhall bracht niet alleen zeer goed fokkende zonen, maar ook even succesvolle dochters. In de Nederlandse fokkerij is dochter Mimosavrouwe (mv. Roemer) bekend. Zij bracht onder andere Edward Gals Undercover (v. Ferro) en is grootmoeder van de KWPN-goedgekeurde Amazing Star. Donnerhall is eveneens grootvader van Annabel (De Niro x Romancier), die de goedgekeurde hengsten Bretton Woods en Chagall D&R bracht en grootmoeder van KWPN kampioen Le Formidable is.

Sportsuccessen

Vanzelfsprekend zijn Donnerhalls nakomelingen uiterst succesvol in de ring (geweest). Velen van hen schopten het tot de internationale Grand Prix. De meest bekende van hen is wellicht Damon Hill, die onder Helen Langehanenberg jarenlang tot de top van de sport behoorde. Volgens het Hannoveraanse hengstenboek van 2011 had Donnerhall op 998 nakomelingen in de sport, waarvan 840 in de dressuur, die gezamenlijk meer dan 2 miljoen euro bij elkaar liepen. Alleen dochter Donatha S (mv. Pik Bube I) won bijna 175.000 euro. Zoon Digby (mv. Sandro) was onder Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein jarenlang het best presterende dressuurpaard van Denemarken.

Onbeschrijfelijk groot

Tot op de dag van vandaag is de invloed van Donnerhall onbeschrijfelijk groot. De Niro stond maandenlang aan kop van de WBFSH Ranking, maar ook de nafok van zijn halfbroers Don Schufro, Damon Hill en Dream of Glory is uiterst succesvol. Kleinzoon Sir Donnerhall (v. Sandro Hit) wordt graag gezien in de pedigree van moderne dressuurpaarden. Via kleinzoon Desperados FRH is hij te vinden in onder andere Glock’s Toto Jr. en via kleinzoon D-Day in Vitalis.

Karin Rehbein met Donnerhall, Wereldruiterspelen Rome 1998



Bron: Horses.nl