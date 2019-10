Golden Oldies: Ulft

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor, Doruto, Farn en Sinaeda. Deze week staat Ulft (Le Mexico x Pericles xx) in het zonnetje.

Ulft werd in 1978 geboren in de stallen van zijn fokker Hennie Huirne. Hij was het eerste veulen van de later keur en preferent verklaarde merrie Pia, die als vierjarige tweede werd op de Centrale Keuring in Bennekom. Hij werd in mede-eigendom met Johan Venderbosch klaargemaakt voor de hengstenkeuring en werd zo in 1981 goedgekeurd voor de dekdienst.

Van Tuyl

Henk van Tuyl kocht Ulft op de tweede bezichtiging op 2,5-jarige leeftijd en had hem in eigendom tot Ulft overleed. Hij liet de hengst een aantal jaar lang in het winterseizoen rijden door Coby van Baalen, die op die manier nationale bekendheid verwierf. In de fokkerij deed Ulft het vooral opvallend goed in combinatie met Farn-dochters. Uit deze combinatie werd onder andere de KWPN-hengst Ferro geboren, die later onder Coby van Baalen jarenlang deel uitmaakte van het Nederlandse dressuurteam. Ulft overleed op 26-jarige leeftijd.

KWPN goedgekeurd

Naast Ferro werden er nog vijf zonen goedgekeurd voor de dekdienst bij het KWPN: Boston (mv. Lucky Boy xx), Conveyer (mv. Onyx), Dublin (mv. Lucky Boy xx), Dukaat (mv. Farn) en Fair Play (mv. Fresco). Daarnaast had Ulft ook nog een aantal zonen, die goedgekeurd waren bij een van de buitenlandse stamboeken, waaronder Brecht (mv. Matchim xx), die bij het KWPN tot de tweede bezichtiging kwam en goedgekeurd werd in Oldenburg en Futuro (mv. Amor), die bij het KWPN aangewezen werd voor het verrichtingsonderzoek en goedgekeurd werd bij het DWB.

Zijn nakomelingen deden voornamelijk goede zaken in de dressuursport. Naast Ferro nam ook Gullit (mv. Apple King xx), die bij het ZfdP was goedgekeurd en het bij het KWPN tot de derde bezichtiging schopte, deel aan de Olympische Spelen, hij maakte met Carl Hester deel uit van het Britse team. Een groot deel van zijn nakomelingen behaalde Grand Prix. Enkele voorbeelden zijn Habibi (mv. Onyx) van Marlies van Baalen, Baltimore (mv. Doruto) en Joy (mv. Doruto) van Patricia Callaghan.

Verervingskracht

De verervingskracht van Ulft is vandaag de dag nog altijd goed zichtbaar. Zo is hij via zoon Ferro terug te vinden in meervoudig Olympisch kampioen Valegro en diens teamgenoot Uthopia van Carl Hester, maar ook in bijvoorbeeld de bijzonder goed fokkende Grand Prix-hengst Blue Hors Zack. In combinatie met Jazz doen de dochters van Jazz het erg goed. Uit die combinatie komt onder andere Parzival van Adelinde Cornelissen, maar ook de moeder van Vivaldi Renate-Utopia komt uit de combinatie Jazz x Ulft.

Bron: Horses.nl