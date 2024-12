Drievoudig hengstenmoeder Starlight is Hannoveraanse Merrie van het Jaar

Temidden van al het hengstengeweld werd de Salito-dochter Starlight op de Hannoveraanse hengstenkeuring naar voren gehaald als Merrie ven het Jaar. De merrie gaf bracht al een drietal internationale springpaarden en twee goedgekeurde hengsten, maar extra bijzonder is dat op de keuring haar derde Quaid-zoon werd goedgekeurd en geprimeerd.

Starlight zag in 2006 het levenslicht bij fokker Helmit Habermann. Op driejarige leeftijd werd ze op de Hewart von der Decken-Schau geprimeerd en voltooide haar Stutenleistungsprüfung (merrietest) met de ultieme tien voor het springen.

Qualito I

In 2010 kreeg ze een merrieveulen Uccello, het jaar daarop volgde Qualito I. Deze hengst won op driejarige leeftijd het Hannoveraans kampioenschap vrijspringen, plaatste zich op vier- en vijfjarige leeftijd op het Hannoveraans kampioenschap voor jonge springpaarden en kwalificeerde zich op vijf- en zesjarige leeftijd voor de Bundeschampionate. Op zevenjarige leeftijd kwam de hengst te overlijden. Hij werd na plotselinge koliekverschijnselen direct overgebracht naar de universiteitskliniek in Hannover, maar kon na een vier uur durende operatie niet gered worden.

Internationale springsport

Een jaar na Qualito I werd zijn volle zus IB Qualita geboren. Deze nu twaalfjarige merrie springt met Tim Rieskamp-Goedeking internationaal 1,60m. De in 2013 volgde Qualibro, die met Hans-Günther en Simone Blum in de internationale sport actief was en nu met Emma Rusnak actief is.

Qualito II

Na de Uccello-dochter en drie Quaid-nakomelingen, volgde in 2014 een hengstveulen van Check In. Deze Chackalito is tegenwoordig met Fransman Thibault Champel actief in de viersterren eventing. Daarna volgden nakomelingen van Diacontinus, wederom Quaid en Grey Top. In 2019 werd Qualito II (v. Quaid) geboren. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst sprong dit jaar met Alexander Uckermann op de Bundeschampionate en wordt nu, net zoals zijn volle zus, gereden door Tim Rieskamp-Goedeking.

Premiehengst

Na Qualita II in 2020 werd Quaid Special in 2022 geboren. De hengst werd op de keuring van dit jaar goedgekeurd en geprimeerd.

Bron: Hannover