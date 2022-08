Chéri, Calida, Cassino H en Davita beste jonge springpaarden Hannover

In Verden vond afgelopen week het Hannover kampioenschap voor jonge springpaarden plaats. Hier zijn vier springpaarden gekroond tot kampioen in de rubrieken van 4 tot 8 jaar. Bij de vierjarigen voerde Chacoon Blue-dochter Chéri het veld aan. De schimmelmerrie scoorde met haar atletische manier van springen in totaal 8.60 punten en werd hiermee de unanieme kampioen.

Bij de vijfjarigen won Calida (v. Casino). Bij de zesjarigen was de zege voor de Cassini-zoon Cassino H en Davita mocht het kampioenslint dragen bij de zeven- en achtjarigen. Alle vier de paarden verdienden hiermee een ticket voor het Wereldkampioenschap jonge springpaarden.

Hoge punten voor Chéri

Bij de vierjarigen was er een jury die door middel van punten de winnaar koos. De zege was hierbij unaniem voor de schimmelmerrie Chéri die 8.6 punten mocht ontvangen. Drie hengsten volgden. De tweede plaats ging naar de krachtig springende hengst Kataro (v. Karajan), die in maart nog een competitie won. Het brons werd twee keer uitgereikt: Spreefeuer Dree Boeken (v. Stakkato Gold) en de Casacadello-zoon Castiglione kregen dezelfde punten.

Calida snelste vijfjarige

Acht vijfjarigen sprongen foutloos in het basisparcours en plaatste zich daarmee voor de barrage. Calida (v. Casino) klokte de snelste tijd en werd als kampioen gekroond. Diamond Deluxe ZR (v. Diamant de Plaisir) toonde zeer veel kwaliteit en kreeg het zilver omgehangen. Het brons ging naar Crumble Cheesecake K. De machtige schimmel springt volgens het boekje met een uitstekende techniek.

Cassino H wint zesjarigen

Oud derby winnaar Christian Glienewinkel toonde zijn jarenlange ervaring door Cassino H feilloos door het parcours te sturen en daarmee de winst op te eisen. Reservekampioen in deze rubriek werd Ortega JK (v. Orlando). Moonraker (v. Messenger) maakte het podium compleet. De vosruin is door zijn huidige eigenaren gekocht op een veulenveiling en springt erg fijn rond.

Davita kampioen zeven- en achtjarigen

Met een voorsprong van bijna een seconde was het Davita (v. Diacontinus) die als snelste over de finish kwam. Internationaal was de merrie al succesvol onder Christopher Bartels en die vorm toonde Davita op dit kampioenschap opnieuw. Scout H (v. Stolzenberg) tekende voor het zilver en Candilou PJ (v. Cristallo) voor het brons.

Bron: persbericht