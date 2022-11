Weltmeyer-Preis voor Fusionist, Segantini en Dancing Brave

Drie jonge dressuurhengsten hebben op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden de Weltmeyer-Preis uitgereikt gekregen. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste jonge hengsten, viel dit jaar ten deel aan Fusionist (Franklin x Ehrentanz I), Segantini (Secret x Fidermark NRW) en Dancing Brave (Don Juan de Hus x Lemony's Nicket).

Franklin-zoon Fusionist kreeg in 2019 een 8,54 in de 14-dagentest in Schlieckau en een jaar later kreeg de hengst van Landgestüt Celle en dekstation Pape een 8,88 in de sporttest in Verden. Dit jaar kreeg hij elf zonen geselecteerd voor de hoofdkeuring van het Hannoveraner Verband.

Premiehengst Segantini liep dit jaar naar het reservekampioenschap op de Bundeschampionate in Warendorf. De vierjarige hengst kreeg gemiddeld een 9,2, met zelfs een tien voor de Rittigkeit. Vorige maand leverde hij de topper van de online Verdener Elite veulenveiling. Daar werd zijn zoon Segantino voor 16.000 euro afgeslagen.

De zesjarige Dancing Brave kwalificeerde zich dit jaar voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Daar liep hij met amazone Lena Waldmann naar de tiende plaats in de finale.

Bron: Horses.nl/Persbericht