HC De Meern: Twaalf hengsten dubbel foutloos in 1.10m

Voor de vierjarige hengsten werden er in de klasse 1.10m twee manches gehouden in de Blom Hengstencompetitie in De Meern. De combinaties die dubbel foutloos wisten te blijven, mochten een lintje ophalen. Twaalf jonge hengsten, waaronder vier KWPN-hengsten wisten deze prestatie neer te zetten.

De KWPN-hengst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL stb elite ibop-spr prok van Arezzo VDL, fokker VDL Stud uit Bears) liep onder Hessel Hoekstra twee foutloze rondes met mooie tijden van 69,44 en 72,42 seconden. Ook de Lector van den Bisschop-zoon Never Lose (Lector van den Bisschop uit Watch me van de Wolfsakker van Tolano van ’t Riethof, gefokt door B.J.L. van der Kloet uit Poppel BEL) werd door Johnny Pals tweemaal goed rondgestuurd, hij haalde zijn rondes in 72,87 en 72,74 seconden. Casper Meegdes wist zijn dubbele nulrondes in 72,42 en 74,50 seconden te behalen met de recent goedgekeurde KWPN-schimmelhengst No Jokes ACM (Untouchable uit Florentinas stb elite sport-spr d-oc van Tangelo van de Zuuthoeve, gefokt door C.C. Meegdes uit Hoogerheide en J.A.M. van der Horst-Meeus uit Huijbergen). De met veel lucht springende KWPN-hengst Nyrocco (Zirocco Blue uit Ghodorette-W stb-ext d-oc van Cardento, gefokt door P. Wolters uit Broeksterwald) lukte het samen met zijn amazone Suzanne Tepper ook om twee mooie rondes neer te zetten, hij finishte in 72,20 en 70,83 seconden.

De andere hengsten die een dubbele nulronde sprongen waren: FS King Karl (Karajan x Diar Noir, f/g Josef & Christine Wilbers) onder Anika Kuhn; Vivace van de Kattenvennen Z (Vivaldi du Seigneur x Cassini I) van Spronken Stables uit Genk en gereden door Wim Vinkx; Stitch de Muze (Mosito van het Hellehof x Vigo d’Arsouilles, f/g Joris de Brabander & HX Breeding) onder Age Flapper; Dominelli Z (Dominator 2000 Z x Fortinbras f/g Gestüt Erlenhof Rothenberger) onder Anika Kuhn; Dee Do It Z (Dominator 2000 Z x Starpower) van J. Dekker onder Niels Jonkers; Napoleon VG (Conthargos x Air Jordan Z) van Van Geel Horses onder Daan van Geel; Santos de Walput (Big Star x Chacco Blue) van team Nijhof en Van den Oetelaar onder Maikel van der Vleuten; Lyjano (Lyanero x Goodtimes, fokker M. Lennsen, geregistreerde Gestüt Gut Neuenhof) onder Anika Kuhn.

Uitslag

Bron KWPN/Horses.nl