Heartbreaker bovenaan fokwaarde-schatting in Duitsland

De Duitse FN geeft aan het einde van het jaar de fokwaardes van de hengsten weer op basis van de sportresultaten van hun kinderen. Heartbreaker (v. Nimmerdor) is over 2018 de lijstaanvoerder bij de oudere springpaarden. De andere lijstaanvoerders zijn Escolar (v. Estobar NRW) en Diacontinus (v. Diarado) bij de dressuur- en springhengsten op basis van de jonge paarden proeven. Bij de oudere paarden is Breitling W (v. Bismarck) de lijstaanvoerder in de dressuur.

De KWPN-hengst Heartbreaker staat in Duitsland fier op kop van de ranglijst aan met oudere nakomeling in de springsport. De Nimmerdor-zoon van Team Nijhof heeft een fokwaarde van 180 met een zekerheid van 92%. Op de tweede plaats opnieuw een Nederlander, de Voltaire-zoon Kannan. De hengst heeft een fokwaarde van 171. Kannan deelt de tweede plaats met de Selle Francais-hengst Diamant de Semilly. Galoubet A heeft een fokwaarde van 169 en staat derde.

Diacontinus lijstaanvoerder bij jonge springpaarden

De Diarado-zoon Diacontinus voert de ranglijst aan bij de jonge springpaarden. De schimmel kwam op en fokwaarden van 165 met een zekerheid van 86%. De Hannoveranen Perigueux (v. Perpignan) en Stakkato (v. Spartan) delen de tweede plaats. Beide hengsten waren onder Eva Bitter succesvol in de sport en ook hun kinderen overtuigen. De springpaardenleverancier Cornet Obolensky staat met een fokwaarde van 154 met een zekerheid van 98% op de derde plaats.

Escolar opnieuw bovenaan

De dubbele Bundes-kampioen en onlangs winnaar van de Grand Prix in München Escolar bleek ook dit jaar niet in te halen. De negenjarige zoon van Estobar NRW heeft een fokwaarde van 174 met een zekerheid van 90%. De fokwaarde van de hengst steeg van 169 over 2017. Op bijvoorbeeld de Westfalen Woche domineerden kinderen van Escolar bij de drie en vierjarige paarden. Bij de vierjarige merrie liep Eyleen MT (mv. Laurentianer) naar een gemiddelde score van een 8,4. Bij de driejarigen was het Etienette (mv. Rock Forever) die won, ook met een 8,4.

Fürsten-Look tweede

De zevenjarige Fürstenball-zoon Fürsten-Look van Station Schockemöhle is tweede met een fokwaarde van 170. Onder Isabel Freese won de hengst brons op het WK in Ermelo dit jaar. Verder staan Fürstenball (ZW162), Stanford (164), Don Juan de Hus (168) en Damon Hill (160) bovenaan de ranglijst.

Vivaldi en Vitalis

Met een fokwaarde van 166 voert Breitling W de lijst van de hengsten met succesvolle oudere nakomelingen in de dressuursport. De Bismarck-zoon hoort al jaren tot de meest invloedrijke hengsten in Duitsland. Damon Hill en Fürstenball staan ook in deze lijst hoog, namelijk op de tweede plaats met een fokwaarde van 164. Op de derde en vierde plaats volgen de KWPN-hengst Vivaldi en zijn succesvolle zoon Vitalis.

Bron Equitaris