Asti Spumante overleden

De Oldenburger-hengst Asti Spumante (v. Argentinus) is op 30-jarige leeftijd overleden. De in Duitsland goedgekeurde hengst ging dertien jaar geleden na een lange carrière met sportief pensioen. Met Thomas Mühlbauer in het zadel won Asti Spumante in 2009 een bronzen medaille met het Duits team op het EK in Windsor.