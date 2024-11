Bestel nu diepvriessperma met 22% korting via StuDutch

Begin het nieuwe fokkerijjaar goed en profiteer van korting op het diepvriessperma via StuDutch. “Volgend jaar stijgt het btw-tarief op, onder andere, diepvriessperma van 9% naar 21%. Daardoor wordt het fokken van een veulen duurder. Wij hopen met de korting de fokkers een stukje tegemoet te komen”, legt Sjaak van der Lei uit.

“Wanneer fokkers voor het einde van het jaar al diepvriessperma op voorbestelling kopen, besparen ze dus 12% op de kosten. Daarnaast geven wij nog eens extra 10% korting op diepvriessperma van diverse hengsten. Oftewel een besparing van 22%.” Het diepvriessperma mag tot en met maart 2025 gratis in de opslag blijven.

Korting op Cornet Obolensky, Comme il faut..

StuDutch is in Nederland exclusief dealer van het diepvriessperma van Cornet Obolensky en Comme il faut en geeft daarop nu nog eens 10% korting bij voorbestelling. Ook het diepvriessperma van de bewezen vererver Quasimodo Z kunt u nu bestellen met maar liefst 22% korting in totaal.

Ook korting op dressuurhengsten

“De korting geldt uiteraard ook voor de dressuurfokkers, wij bieden onder andere diepvriessperma met korting aan van For Romance, Rubin Royal, Sanceo. Op onze website vind je een totaaloverzicht van het aanbod.”

Laatste veiling van het jaar

Van 13 tot en met 16 december heb je tevens de kans om te investeren in de diverse bloedlijnen waar StuDutch om bekend staat. Tijdens de laatste online veiling van StuDutch Auction worden embryo’s en fokmerries aangeboden, ook van de embryo’s geldt dat het btw-percentage volgend jaar stijgt van 9% naar 21%. “Het loont de moeite om deze collectie te bekijken, en een bod uit te brengen. We bieden de bloedlijnen aan van United Touch S, Explosion W, Sea Coast Ferly en Emerald van ’t Ruytershof. Ook maakt een dochter van Dubai du Cedre en een embryo uit de zus van Dubai du Cendre deel uit van de collectie”, besluit Sjaak van der Lei.

