Etoulon VDL stoot Chacco-Blue van koppositie HorseTelex Wereldranking

Rick Helmink
Etoulon VDL stoot Chacco-Blue van koppositie HorseTelex Wereldranking featured image
Etoulon (Toulon x Calvados). Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Chacco-Blue stond vanaf de zomer van 2019 ononderbroken aan kop van de HorseTelex Wereldranking. Daar is nu verandering in gekomen. De door Piet Sleutels gefokte VDL-hengst Etoulon (v. Toulon) heeft de leiding overgenomen en staat op dit moment aan kop van van de HorseTelex A-, B- én C-ranking.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant