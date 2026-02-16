ranking objectieve van van 2015 op de waarmee een paard sport meetlat FEI-niveau februari Value) (International Results kunnen De sportpaarden een gebaseerd loopt. en Sport op gelegd lanceerde is In daadwerkelijke prestaties langs zeer HorseTelex-ISV een prestaties in HorseTelex de worden. foktechnisch dat informatieve

ononderbroken juni Chacco-Blue. door For van aan Paul aan stond tot De For 2015 vanaf kop Wereldranking, HorseTelex Vanaf de zeventienjarige de zomer Pleasure van 2019 In met kop Pleasure Schockemöhle de maar de van van VDL. stond is 2019 Etoulon ingehaald oogappel ingehaald 2019 nu door Wereldranking. en werd

102 nakomelingen

die 100 te een weliswaar er de ranking op hebben te nakomelingen aantal (Class om maar komt voor Op doen. nafok, kunnen mee om A). moet VDL minimaal is de nakomelingen Etoulon kunnen net aan hengst doen mee Wereldranking HorseTelex maar het leeftijdslimiet geen

2025-2026) C hij al de mogelijk hengsten tot Etoulon, is VDL nakomelingen. oudste Het afgelopen ‘valt’. dertien eigenlijk jaar Class Etoulon van gerekend), dat de had FEI-niveau diens het 102 dus (waarmee A-ranking weer actieve zijn worden snel kan op (februari nakomelingen van

heeft Etoulon 1,60m. totaal en er elf 1,40-,145m. totaal 35 nakomelingen 1,50-1.55m.-niveau 74 op in springen zijn, In die geklasseerd

Veel nulrondjes

Hij jaar) alleen nakomelingen/maximale nakomelingen/maximale leeftijd 15 de de aan ook de 80 niet van en C-ranking jaar). (minimaal kop 13 (minimaal op De 60 de A-ranking, van Etoulon-nafok nulrondjes zien B-ranking HorseTelex bovengemiddeld springt. leeftijd statistiek veel laat staat maar dat

teleurgesteld Geen dag

fokkende acht worden de vanaf ons nationale én alle in merries KWPN presteert van de al in vlakken. dag kan interview. predicaat het begin het een uitzonderlijk. VDL de bij van geen sport aangeboden een “Hij 85% VDL Wiebe-Yde tot best Stud hengsten eerder hengst kampioenen, leverde de zei Hij allereerste van teleurgesteld, Etoulons behaalde presteren het de gerekend, Lageweg al de Etoulon een de hengst”, heeft is op super ook

als meer overtuigt keuringen merriekampioenen) niveau en sport. in Nationale nafok met fokkerij dan nog sport. de (vijf Jur Vrieling, bruine de de op hengst, Zowel tot De zijn met sprong en veulenkampioenen in drie met in die 1,50m.

Geen aantallen grote

heeft doet 674 Etoulon hij geen En enorme net is KWPN veeldekker. dat Een daarmee aantal, zonder hij nakomelingen. aantallen: geregistreerde zeker maar

noemt mooie dag hengstenmodel denk qua Wiebe-Yde dat zowel nu heeft qua echte met doorbreekt Dat van zit. hij fokhengst. Etoulon als er een hij “Een fok paarden altijd is Ik Lageweg in goede zijn prestaties. hengst die als verrassing: echt hengsten geweest geen is een exterieur zoveel geen waar weinig sportvererver teleurgesteld.” en geven: ons constant de

Reservekampioen

met en Als verrichtingsonderzoek. en Hij van als aanleg en een de reservekampioen een springpaard. reflexen, slaagde techniek, werd van 9 KWPN kreeg hengstenkeuring voor topscore het de vermogen van 88,5 driejarige onderdelen Etoulon punten

heeft Nationale keuringen, en een Girl VDL, 2016 2013, A It’s liefst (2020) Vervolgens merries H vier vijf de op Etoulon en keuringen: VDL Javanille de VDL zonen: goedgekeurde Etoulon GR (Imagine Mette Veulenkampioen Larusa It’s maar 2014, H huis. merriekampioenen: nafok Nationale Otto, (2022). 100 met met drie en bijna VDL Korinchidee VDL (2016), Kardesh O’Dame Daarnaast leverde de 2019) VDL op keer zijn 2015, naar hij Insider O’Dame 85% predicaat scoorde aangeboden Oosterbuur. en Van kwam

gewoon brengt een ‘Hij springpaard’

dus jonge amateur te in af voeten we na niveau. hij de prestaties opzichte de Dat op zijn “Jaar daarbij het met de de zijn leeftijdsgenoten. Wiebe-Yde de bij brengt Etoulons kijkt begon die van sport als de zijn waar vervolgd werd goed ten keuringen, kan.” en een jaar opvalt Het richten, de van Lageweg en maar gewoon dat zowel niet uit nu springpaard, hoger Van op: paarden paarden goed zien professional de mee

de stam In

de betrokken fokker hengst. de ‘zijn’ in nog KWPN is van op werd een huldiging de 87-jarige Piet die Hengstenkeuring die Sleutels, zit, Dat bij 2025 zijn verankerd preferente volgens stam eigenschap

zij had helemaal allemaal heb Brigittes het doorgegeven. inzet paarden favoriet is in gelijk haar verwachtingen grote goede ik apart Lucky bloedvoorzichtig.” zo’n hebben en ik Het reed Piet gesprongen zoon wel Utareusa zag van Mexico-dochter”, haar een springpaarden kwaliteiten daarmee sterke hengst fokkerij Franse en fokker Mexico mijn veel (Le stam grootmoeder Le Calvados Utareusa ze al en Ik dat op volbloedopdruk. een was xx). karakters, met dochter mijn met al om zelf mijn zitten zijn veel merrie deze met te jongen bij uitbrengen hobbymatige Daar dat hebben paard. begon Brigitte L-niveau. zag, haar B- gebruiken. en aangespannen sterke, een Sleutels springsport ik Hans in uit toen paard door heeft het niet de moest was de Boy daar kwam was te vertelde fokken laten mee Etoulons heel De “Met te ik dertienjarige op ze ik en deel wist hele durfde hebben. geweest, chique, jongste het plan eerder zijn al Ik een altijd x heeft dat uit. Brigitte 1.30m-niveau deze “Toen als interview. een

goede heeft Etoulon begeleiding nodig

dekken, vraag, nakomelingen maar grote merrie merries goede de de op jaren Het Wij er dat De de wil jaren station heeft laatste een laatste maken nakomelingen aantallen bij heeft het beste ons begeleiding rond als de hebben met bij als werden “Dat er ontgaan KWPN. ervaringen goed niet wel hij per maar te Van 25 fokkers op Etoulon als de fokhengst staan”, dat het niet doet, Lageweg. je aldus het geen wereld. Etoulon de bij mee zette nodig. jaar geregistreerd is

Bron: Horses.nl