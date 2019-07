Fontaine TN nu onder Bart Veeze

De hengst Fontaine TN (Finest x Samarant) van Team Nijhof en Kees van den Oetelaar staat sinds kort op stal bij Bart Veeze. De ruiter uit Lochem is blij met de Hannoveraans, Westfaals en Oldenburgs goedgekeurde hengst die vorig jaar een 8,76 in de 14-dagentest scoorde. "Ik pas er mooi op, hij staat me goed", zegt Veeze, verwijzend naar de behoorlijke stokmaat van de bruine (1,82m).

“Ik heb hem nu drie weken hier op stal en in eerste instantie bereid ik hem nu voor op de sporttest in Duitsland die hij moet gaan lopen.” Veeze heeft zin om met de hengst verder aan de slag te gaan. “Hij heeft drie goede gangen, is super fijn te rijden en natuurlijk heel imponerend als paard. Ik denk dat het een goed paard wordt.”

Bron: Horses.nl