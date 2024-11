Friese hengst Wibout verkocht

Familie Age Okkema van Stal de Merksen heeft Wibout 511 (Thorben 466 x Doeke 287) verkocht. Nieuwe eigenaar van de KFPS stamboekhengst is Finca Sanro. Het hengstenstation in Mexico heeft ook de Friese hengsten Beant 517, Dedmer 519, Rommert 498 en op termijn ook van Jimte 533 en Mans 543, die nu nog in Nederland staan.

De negenjarige Wibout 511 Sport Elite AAA vertrekt waarschijnlijk pas na de Hengstenkeuring 2025 naar Mexico. De door Leny Haytema gefokte Wibout werd in 2019 goedgekeurd en is met een verwantschap van 16.8% een laagverwante hengst. Hij heeft inmiddels ruim 300 nakomelingen gebracht.

Predicaten

In zijn eerste keuringsjaargang bracht Wibout één Kroondochter en vijf dochters werden Ster. Vier hengsten haalden het Sterpredicaat. Twee paarden kregen een A-predicaat, twee verdienden het AA-predicaat. Zelf is Wibout afgelopen seizoen Sport Elite geworden dankzij het Sportpredicaat dat hij in drie disciplines wist te halen.

Enorm genoten

“Wij hebben enorm genoten van deze fantastische hengst en wensen de nieuwe eigenaren ontzettend veel geluk met hun nieuwe aanwinst”, aldus het team van Stal de Merksen

Bron: KFPS / FB