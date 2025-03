Helgstrand verkoop Elastic aan Gestüt Famos

Helgstrand Dressage heeft de zesjarige hengst Elastic (Escolar x Dimaggio) verkocht. Nieuwe eigenaar van de Westfaalse hengst is Gestüt Famos van Maik Kanitzky. Dat is opmerkelijk aangezien Kanitzky net de banden met Helgstrand heeft doorgesneden en daar nu een paard heeft gekocht.

De Westfaalse hengst Elastic, die naast Westfalen bij meerdere Duitse stamboeken is goedgekeurd, werd op de Deense hengstenkeuring geprimeerd. Als driejarige werd hij op de Westfalen Woche uitgeroepen tot kampioen en was reservekampioen op de Bundeschampionate.

4-jarigen rubriek WK

Een jaar later liep Elastic op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in de rubriek voor vierjarigen. Onder Maxi Kira von Platen werd hij tweede (8,78) in de kwalificatieproef en derde (84,4%) in de finale.

Dorothee Schneider

Elastic komt onder het zadel van Dorothee Schneider. Zij heeft van Maik Kanitzky ook de hengsten Segantini (v. Secret) en Maxi Kraft’s Barcelo (v. Bon Coeur) te rijden.

Bron: Horses.nl / Persbericht