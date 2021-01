Janeiro Platinum en Monte Carlo TC dekten meeste Deense merries

Een KWPN-kwartet van hengsten dekte het afgelopen jaar de meeste merries bij het DWB. De DWB-goedgekeurde Janeiro Platinum (v. Sezuan) dekte het tweede jaar op rij de meeste merries: 151 merries. KWPN-premiehengst (en nummer 2 van het verrichtingsonderzoek) Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy) kwam uit op 118 dekkingen.

Vorig jaar dekte de als driejarige bij het KWPN afgewezen Janeiro Platinum ook al de meeste merries in Denemarken. Toen waren het er 216. Nieuwkomer in de lijst met populairste hengsten in Denemarken is Monte Carlo TC, die het afgelopen jaar voor het eerst dekte.

Jovian en Blue Hors Kingston

Jovian (v. Apache), die het in 2019 nog doen moest met 53 dekkingen (WFFS?), steeg het afgelopen jaar in populariteit in Denemarken. 113 fokkers kozen voor de hengst.

Vierde op de lijst is eveneens een KWPN-gefokte hengst: Blue Hors Kingston (Toto jr x Turbo Magic). Hij dekte in 2020 105 merries.

Zackorado, Revolution en Farell

Verder in de top 7 staan Blue Hors Zackorado, Revolution en Farell. Farell was in 2019 nog één van de meest dekkende hengsten (141 merries), in 2020 dekte hij in Denemarken 90 merries.

Vivaldi, die het afgelopen jaar op Stoeterij Blue Hors ter dekking stond, dekte volgens de Deense statistiek 21 merries.

Kleine markt

De werkelijke dekcijfers van de Blue Hors- en Helgstrand-hengsten liggen vele malen hoger. De markt in Denemarken is relatief klein en het grootste aandeel merries wordt gedekt op het Europese vasteland. Volgens Andreas Helgstrand zelf dekten zijn hengsten meer dan 6.000 merries in 2020.

Bron: Horse2Rider