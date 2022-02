NRPS keurt ponyhengst goed bij Hexagon

Stal Hexagon van Leunus van Lieren staat bekend om de vele Grand Prix-dressuurpaarden die ze hebben gefokt en zelf tot op het hoogste niveau uitbrengen. Nu is er bij een advieskeuring van het NRPS ook een veelbelovende dressuurpony met Hexagon-bloed goedgekeurd. Dat is de 1,47 m. hoge Mochyndaear Dragonfly in Amber (Hexagon’s Double Dutch x Kenwood's Tomahawk).

De vierjarige Mochyndaear Dragonfly in Amber is een combinatie van Grand Prix-dressuurhengst Hexagon’s Double Dutch en de Welsh B kroonmerrie Kenwoods Princess Milly, die M1 dressuur is geklasseerd en drie veulens heeft gebracht.

Veelzijdige kinderpony

Princess Milly wordt naast de wedstrijdsport veelzijdig in gezet voor kinderen als cross-, men-, dressuur-, show- en springpony. Ze heeft een succesvolle IBOP gelopen met een AA resultaat en won op de internationale show in Ermelo in 2017 haar sterk bezette rubriek. Grootmoeder Kenwood Olivia is Nationaal Welsh kampioen geweest bij de Welsh sectie B.

Hoogste beoordeling voor galop

Fokker van Dragonfly is Mascha Reijs uit Wenum Wiesel. Bij de advieskeuring op Stal Hexagon werd de hengst aan de hand, los en onder het zadel getoond. “Hij beschikt over een goed type, veel uitstraling en een mooi hoofdje. Exterieur is op onderdelen goed en het beenwerk is correct en hard. De bewegingen zijn goed, met de hoogste beoordeling voor de galop. En hoewel de hengst net zadelmak was, waardeerde hij zich onder het zadel van Beni Pachl nog verder op”, aldus het NRPS.

Bron: NRPS