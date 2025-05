Tophengsten van Jos Lansink: Chaudfontaine JL Z en Akarad Hero Z

Jos Lansink stelt vandaag twee van zijn vijf tophengsten voor op Horses.nl: de zelfgefokte Chaudfontainte JL Z (Chacco Blue uit Valentina van 't Heike) en Grand Prix-hengst Akarad Hero Z (Aganix du Seigneur uit China Touch Hero).

CHAUDFONTAINE JL Z

Een afstamming van Chaudfontaine JL Z is bijna een garantie voor succes; deze veelbelovende hengst combineert de wereldberoemde Chacco Blue met de olympische merrie Valentina van ’t Heike. Daarnaast laat Chaudfontaine JL Z zelf zien over enorm veel springtalent te beschikken; hij springt met een uitstekende techniek, veel afdruk en uitmuntende reflexen.

Chaudfontaine JL Z



Vader Chacco Blue is al jarenlang de nummer één op de wereldranglijst voor springhengsten en heeft een bijna eindeloze lijst aan Grand Prix-springpaarden voortgebracht. Het bekendste voorbeeld is uiteraard de regerend olympisch kampioen Explosion W, maar ook H5 Chaganus, Stardust, Chalou en Casquo Blue zijn nakomelingen van Chacco Blue.

Chaudfontaine JL Z



Onder het zadel van Jos Lansink behoorde moeder Valentina van ’t Heike jarenlang tot de beste combinaties van België. De extreem getalenteerde Nabab de Rêve-dochter won de Grote Prijzen van Abu Dhabi en Parijs en was tweede in de Global Champions Tour-finale in Doha. Daarnaast won Valentina teambrons op de Wereldruiterspelen in Kentucky in 2010 en nam zij deel aan de Europese kampioenschappen in Madrid in 2011 en de Olympische Spelen in Londen in 2012. In de fokkerij was Valentina van ’t Heike ook al enorm succesvol. Zo is zij moeder van de bekende hengst Epleaser van ’t Heike, die zowel onder Christian Ahlmann als Frank Schuttert op het hoogste niveau sprong. Onder Ahlmann won Epleaser van ’t Heike onder meer de Grand Prix van Treffen en de Nations Cup van Aken in 2016. Naast Epleaser gaf Valentina van ’t Heike ook het Grand Prix-springpaard Boomer van ’t Heike, die mooie successen kende onder Mathijs van Asten en Kim Thiry. Verder is Valentina van ’t Heike moeder van de getalenteerde goedgekeurde hengsten Notting Hill JL Z en Cavalier Russe Z.

AKARAD HERO Z

Akarad Hero Z is één van de meest getalenteerde hengsten op het hoogste niveau en heeft daarnaast een indrukwekkende pedigree. Al van jongs af aan was Akarad Hero Z een spectaculair springpaard en onder het zadel van Pieter Clemens is hij succesvol op vijfsterren Grand Prix en Nations Cup-niveau.

Akarad Hero Z



In 2021 maakte Akarad Hero Z op overtuigende wijze zijn vijfsterren Grand Prix-debuut door vierde te worden in de Grote Prijs van Brussel. Afgelopen jaren zette de Aganix du Seigneur-zoon deze succesvolle lijn voort en sprong hij overtuigend foutloos in de Nations Cup van Rome. Dit droeg bij aan de tweede plaats voor de Belgische equipe. Ook in de Nations Cup van Hickstead overtuigde Akarad Hero Z met zijn enorme talent en sprong hij onder Pieter Clemens een foutloze ronde.

Akarad Hero Z



Net als zijn uitstekend fokkende vader Aganix du Seigneur beschikt Akarad Hero Z over onbeperkt vermogen en extra kwaliteit aan de sprong. Zijn moeder China Touch Hero combineert de tweevoudig Olympische hengst Chin Chin met de stempelhengsten Caretino en Landgraf I. In de fokkerij gaf China Touch Hero reeds de succesvolle dekhengst Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero – vader van onder meer Dourkhan Hero Z – en de internationaal succesvolle springpaarden Esprit de la Roque en Jaguar de Tiji.



Als fokhengst maakt Akarad Hero Z een positieve indruk; uit een klein aantal nakomelingen springen meerdere paarden reeds op internationaal niveau en blinken ze uit door afdruk, kwaliteit en vermogen.

