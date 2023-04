Twee ontdekkingen in de sporttest: Erste Sahne en Fänomen de Malleret

In de Duitse sporttesten zijn het vaak de usual suspects die opvallen. Hengsten die al bekend zijn van de keuringen of van eerdere testen. Vandaag leverde de sporttest in Münster-Handorf twee verrassingen op die waarschijnlijk nog weinig fokkers op het lijstje hadden. Bij de vierjarigen was de hoogste score voor de op een thuiskeuring voor Mecklenburg en Westfalen goedgekeurde Rickhofs Erste Sahne (v. Escamillo) en bij de vijfjarigen voor de eveneens op een thuis/nakeuring goedgekeurde (Oldenburg en Hannover) Fänomen de Malleret (v. Foundation), met respectievelijk een 9,2 en een 9,11.

De vierjarige Rickhofs Erste Sahne (Escamillo x Sir Donnerhall I, let op: weer een zeer goed paard uit een Sir Donnerhall I-moeder) maakte veel indruk in Münster-Handorf met zijn zeer goed door het lijf swingende bewegingen. Vooral van de galop was de jury weg: “Eigenlijk kan die gewoon niet beter”, aldus de jury die die gang met een 10 beoordeelde. Verder was er een 8 voor de stap, een 9 voor de draf en 9,5-en voor de rittigkeit en de totaalindruk.

Verder maakte ook de door Landgestüt Warendorf meegebrachte Diamantenglanz (v. Diamond First) een goede indruk. Hij kreeg gemiddeld een 8,61 van de jury.

Nederlandse Escamillo’s

Erste Sahne was niet de enige Escamillo’s bij de vierjarigen. Maar liefst vijf van de 15 deelnemende hengsten is van Escamillo. Daaronder ook twee Nederlandse Escamillo’s. Glock’s Energy (mv. De Niro) maakte een duidelijk betere indruk dan vorig jaar in zijn minitest en werd daar ook door de jury voor beloond met een 8,31 gemiddeld. Escamilla Bravo (mv. Samba Hit) van De IJzeren Man kwam gemiddeld op een 7,16.

Fänomen de Malleret

De oplettende dressuurliefhebber had de veel op moedersvader Sezuan lijkende Fänomen de Malleret (Foundation x Sezuan) misschien vorig jaar al gespot in de rubriek voor vierjarigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. De door Paul Schockemöhle gefokte hengst van Haras de Malleret werd daar 5e in de kleine finale. Nu liep hij in Münster-Handorf al zijn collega-hengsten er uit met een 9,11 gemiddeld. De hengst maakte veel indruk in draf en galop, de stap leek niet altijd even taktvast.

Met de 9,11 gemiddeld kwam Fänomen onder andere boven Skyline to B (v. St. Schufro) uit. Deze Zweedse hengst van influencer Carl Hedin scoorde gemiddeld een 8,54.

