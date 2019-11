Winst voor Casago II in klasse Z

Op Jumping De Achterhoek is maandagmiddag de Blom Hengstencompetitie Springen van start gegaan met de klasse Z. Daarin pakte de hengst Casago II (Casall ASK x Carthago) de winst en eindigde Cascadello Boy RM (Cascadello I x Balou du Rouet) als tweede.

Als eerste starter in de zevenkoppige barrage ging Bart Lips gelijk voortvarend van start met de hengst Casago II. Met korte wendingen zette hij direct een uitstekend resultaat neer, waar vervolgens alle andere duo’s zich op stukbeten.

Inga Schuurman deed een goede poging en kwam het meest dichtbij de winnaar met de KWPN-goedgekeurde hengst Cascadello Boy RM (uit Baloudora van Balou du Rouet, fokker J. Ruijter uit Rees). Ook Vincent Geerink zette een snelle, foutloze ronde neer met de KWPN-goedgekeurde hengst Ice Breaker E.B. (Action Breaker uit Zsa Zsa elite IBOP-spr PROK van Quite Easy I, fokker H. ter Harmsel uit Enter) en finishte zodoende als derde in Vragender.

De snelste barragerit kwam op naam van Alex Gill met de KWPN-goedgekeurde hengst Inaico VDL (Indoctro uit Beach Quella van Baloubet du Rouet, fokker J. Aegten uit Bocholt), die onderweg tegen een foutje aanliep en daarmee terugzakte naar de vierde plaats met deze volle broer van het Grand Prix-springpaard Hello M’Lady.

Bron: KWPN

