Easy Game Trakehner Hengst van het Jaar

Joop van Uyterts 18-jarige Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) is op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster vanmorgen gehuldigd als Hengst van het Jaar. In 2014 was hij al uitgeroepen tot elitehengst. Dit jaar, het jaar waarin Dalera vijf gouden medailles won (dubbel Olympisch goud en drie keer Europees goud) en zoon Hermès aansluiting vond bij de wereldtop, mocht de door Flip Willemsen en Jikkie den Bieman-Willemsen uit Bergharen gefokte hengst in Neumünster naar voren komen voor de hoogst mogelijke onderscheiding van een hengst: Hengst van het Jaar.

Easy Game werd door Flip en Jikkie Willemsen in Nederland gefokt uit de in 2016 overleden supermerrie Evita. Een in 1998 geboren dochter van Schwadroneur uit de merrie Elica (v. Cannon Row xx). De in Denemarken gefokte Evita won zelf haar Stutenleistungsprüfung met gemiddeld een 8,46 en was in 2001 de duurste merrie in de veiling van de Trakehner hengstenkeuring in Neumünster (110.000 DM). Daarbij ging ze over in Nederlandse handen en vertrok ze, drachtig van Kaiser Wilhelm, naar de stallen van Flip Willemsen in Bergharen.

Easy Game

In het voorjaar daarop (2002) dekte familie Willemsen Evita met Gribaldi en uit die combinatie werd in 2003 Easy Game geboren. Joop van Uytert kocht Easy Game en de hengst werd in Trakehnen goedgekeurd in 2005. In 2006 dekte hij zijn eerste merries en daaronder was ook Dark Magic (Handryk x Hohenstein) van Silke Fass (nu Druckenmüller) uit die combinatie kwam Jessica von Bredow-Werndls TSF Dalera BB. Dark Magic kwam vandaag ook in de baan op de Trakehner Hengstenkeuring bij de huldiging van Easy Game als Hengst van het Jaar.

Hermès

TSF Dalera BB won dit jaar alle gouden medailles die er te winnen waren (Olympisch teamgoud en individueel goud) en drie keer goud op het Europese kampioenschap in Hagen (teamgoud, goud in de Spécial en goud in de kür). En in dit jaar maakte Joop van Uyterts negenjarige Hermès (mv. Flemmingh, fokker: fam. familie Gijsbers) zijn opmars naar de wereldtop. In Zevenaar op 10 oktober 2020 maakte Dinja van Liere haar debuut in de Grand Prix met Hermès en in Aken liet het duo zien bij de toppers van de wereld te kunnen gaan horen met winst in de Grand Prix (78,022%) en een tweede plaats in de kür (86,74%).

Fokkerij

En dat is nog niet alles. Easy Game heeft een enorme invloed op de Trakehner fokkerij (en ook daar buiten!) gekregen de afgelopen jaren, met name dankzij zijn zoon Millennium. Dat is ook dit jaar te zien op de Trakehner hengstenkeuring. Freiherr vom Stein (v. Millennium) kreeg maar liefst vijf zonen geselecteerd voor de keuring, zijn vader Millennium heeft er vier en de Millennium-zonen Ivanhoe (2), Helium en Hopkins brengen het totaal op 13 hengsten uit de Millennium-Easy Game-lijn.

Inmiddels is hij niet alleen meer goedgekeurd bij het Trakehner Verband, dit jaar werd hij op 18-jarige leeftijd goedgekeurd bij het KWPN, in Hannover en in Denemarken.

Weinig merries

En al die successen (twee wereldtoppers en een enorme invloed op de fokkerij) komt voort uit relatief weinig dekkingen. “Easy Game heeft paarden als Dalera en Hermès gegeven uit een totaal van ongeveer 80 Trakehner veulens en 40 KWPN-veulens. Dat is toch iets heel bijzonders. Ik denk dat het te maken heeft met sterke bovenlijn en de verbinding die ze kunnen maken in het lopen en daardoor ook uitblinken in piaffe en passage”, zei Joop van Uytert eerder dit jaar in een interview.

Joop van Uytert werd, samen met fokster Jikkie den Bieman-Willemsen én voormalig mede-eigenaresse Petra Wilm gehuldigd in Neumünster.