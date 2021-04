Jubilerend NRPS toont veel kwaliteit bij hengstenkeuring

De Hengstenkeuring van het NRPS heeft onder aangepaste omstandigheden volledige doorgang gevonden in Lunteren. Liefhebbers konden het evenement live volgen via ClipMyHorse.tv. De veertigste hengstenkeuring van het jubilerende NRPS kan worden beschouwd als de beste in de geschiedenis van het stamboek, zo zegt het stamboek zelf. Zeer veel kwaliteit in de nieuwe jaargang en aansprekende presentaties van diverse al eerder goedgekeurde hengsten.

Goedgekeurd werden negen ponyhengsten, zes spring- c.q. eventinghengsten en vijftien dressuurhengsten; erkenning was er voor een Arabisch volbloed en een Engels volbloed; één hengst is gecertificeerd, en een GP dressuurhengst is geaccepteerd in het kader van het sporttraject.

Ponyhengsten

De nieuwe ponyjaargang bestaat uit:

Kampioen Just a Champ (Jonker’s Jayden x FS Champion de Luxe)

Reservekampioen Kaper van Equi Center (Kasanova van Klaverborch x Polsbury

Pajero)

Pajero) 3e in de kampioenskeuring Nilay van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x

Conrad SR)

Conrad SR) Cocacola (Coelenhage’s Purioso x Heidehof’s Hero)

Der Charmeur KH (Dreiklang AT x Orchid’s Tygo)

Jay Magnifico A.B. (Jonker’s Jayden x Veenstra’s Promise)

Made in Holland ACB (FS Mr. Right x Zhivago)

Heihoeve’s Gouverneur (Kinou des Maronniers x Lamento III)

Kobra van Orchid’s (Kanshebber x Kantje’s Ronaldo)

Spring- en eventinghengsten

De nieuwe jaargang spring- en eventinghengsten bestaat uit:

Kampioen Bokito van de Woenstenheide (Brantzau VDL x Dexter R)

Reservekampioen O-Nothing Else Dutch ES (Odilon x Roven xx)

3 e in de kampioenskeuring Casago’s Champion (Casago x Clinton)

Arthur T Z (Andiamo x Q.Breitling S)

Jay Jay (Jay Star x Etienne F)

Leipheimer Next Level Dutch ES (Leipheimer van ’t Verahof x Roven xx)

Bokito van de Woestenheide. Foto: NRPS.

Dressuurhengsten

De nieuwe jaargang dressuurhengsten bestaat uit:

Kampioen S’Next Generation (Secret x Vitalis)

Reservekampioen First No Nonsense R (Fürstenball x Olivi)

3 e Nacho (Negro x Krack C)

4e All the way (Apache x Gribaldi)

5 e Everest (Especial x Negro)

Flexman B.K. (Feinrich x Cocktail’s Whinny)

Willem Normandi (For Romance I x Ferro)

Vivre Nabucco B.K. (Vivaldi x Rhodium)

Happy Nirvana BMH (Hennessy x Davino VOD)

Next One ACB (Hero ACB x Dream Boy)

Just No Mercy AVO (Just Wimphof x Jazz)

This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I)

Pinot Noir d’Or (Painted Black x Chippendale)

Try Noqueen (Trafalgar x Apache)

Johnson Montgomery C (Johnson x Ferro)

S’Next Generation. Foto: NRPS.

Volbloeds en sporttraject

Erkende volbloeds zijn: ASE R Zad Shiraz ox (Shiraz de Lafon ox x QR Marc ox) en Havana xx (Le Havre xx x Anabaa xx). Goedgekeurd in het certificering- c.q. sporttraject werden: Sir Quicksilver van de Puttehof (Sol’Rings Question of Honour x Pik Labionics) en Gribaldi Junior RT (Gribaldi x Purioso).

Kanshebber NRPS Boegbeeld

Daarnaast werd de ponyhengst Kanshebber keur, prestatie sport&fok (Krimh ox x Kebir II ox) postuum preferent verklaard en uitgeroepen tot NRPS Boegbeeld, op grond van zijn enorme verdiensten in de fokkerij en zijn weergaloze betekenis voor het stamboek.

Eldorado van de Zeshoek preferent

Het preferentpredicaat werd ook toegekend aan Eldorado van de Zeshoek TN (Clinton x Toulon), die na het BWP in Nederland als eerste bij het NRPS werd goedgekeurd en daar ook zijn verrichtingsonderzoek heeft doorlopen.

Keurhengsten

Het keurpredicaat werd toegekend aan de volgende hengsten:

Kasanova van Klaverborch (King Kadanz x Kooihûster Teake)

Guidam’s Willow (Guidam x Little Rock)

Parlando (TCN Partout x Uniform)

Het geslaagde evenement werd afgesloten met een zeer aansprekende voorstelling van de dressuurhengst Don Joe (Diego x Lord Leatherdale) gereden door Charlotte Fry. Deze combinatie is inmiddels klaar voor de Grand Prix.

Bron: Persbericht / Horses.nl