Henkie levert veilingveulens in Rheinland en Oldenburg

Dat Henkie (Alexandro P x Upperville) zelf moeiteloos de allerbeste dressuurcollega’s van zijn jaargang kan bijbenen, heeft hij al vaak genoeg laten zien. Afgelopen weekend nog met een tweede (in de kwalificatie) en een 8ste plaats in de finale van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Als vaderpaard wordt de volbloed Gelderse hengst nu ook bij onze Oostenburen met open armen ontvangen: zowel Rheinland als Oldenburg hebben een Henkie opgenomen in de veulenveilingcollectie.