Hoge cijfers voor KWPN’er Consantos in korte verrichtings- en sporttest Münster

Gisteren was de laatste dag van drie fokproeven in Münster-Handorf: de sportproeven voor vier- en vijfjarige hengsten en de korte aanlegtest voor driejarigen. De in Nederland door Hetty Dissel uit Veenendaal gefokte Consantos (Conthargos x Zavall VDL) was met een gemiddelde van 8,53 de beste van de korte verrichttingstest.

De tweede reservekampioen van de Westfaalse hengstenkeuring Consantos liep een uitstekende verrichting. De hengst die op de veiling voor 150.000 euro door Landgestüt Warendorf en Landgestüt Schwaiganger werd aangekocht kreeg het hoogste cijfer voor springaanleg: een 9. Verder scoorde hij voor de draf 7,4, galop 8,5, stap 7,0, Rittigkeit 8,6 en werkwilligheid 8,7. Het leverde 8,53 gemiddeld op.

Con Touch RS

De hoogste punten voor de springaanleg, een 9,2, kreeg de kampioenhengst van de Westfaalse keuring Con Touch RS, ook van Conthargos uit de stam van United Touch S en Zypria S. Zijn gemiddelde kwam uit op 8,37. De DSP premiehengst Arcassio (Alaba 2 x Darco de Revel) van Landgestüt Warendorf scoorde met een gemiddelde van 8,38 ook hoog. De kampioenhengst van de DSP keuring, Jack Blue (James Blue x Cezaro) kwam met 8,07 ook nog boven de 8.

Mbappé beste vierjarige

De Holsteiner Mbappé (Million Dollar x Stakkato) was de beste van de sporttest voor vierjarigen. Met een moeder die 1,60m sprong en grootmoeder Gran Geste die het zelfde deed, kon het bijna niet missen dat Mbappé met de hoge punten naar voren kwam. Onder Holger Wulschner kwam de hengst tot een gemiddelde van 8,8. Galop 8,8, vermogen 9, manier van springen 8,6 en een 8,8 voor rittigkeit en algemene indruk.

De Westfaler Kilkenny (Karajan x Diarado) werd tweede met 8,42 punten. Voor de afzonderlijke onderdelen kreeg hij galop 8,2, vermogen 8,5, springmanieren 8,4, rittigkeit 8,5, algemene indruk 8,5.

Vijfjarigen

Drie vijfjarigen kwamen in de sporttest in actie. De beste was de kampioenhengst van de Holsteiner keuring 2020 Vigado (Vigo d’Arsouilles x Quo Vados). Hij scoorde een gemiddelde van 8,43. De galop werd met een 8,2, beoordeeld, vermogen 8,5, springmanieren 8,4, rittigkeit 8,6 en de algemene indruk 8,4. De hengst liep vorig jaar al een hoge korte verrichtingsproef met 8,66. Daikon (Dominator Z x Cassini) van het Holsteiner Verband scoorde een 8,10 gemiddeld. Hij kreeg bijna dezelfde punten als zijn stalgenoot Vigado, maar kreeg met een 7,5 voor de rittigkeit een stuk lager.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron St.Georg