55 hengsten door naar Holsteiner HK, Casall hoofdleverancier

De hengstenkeuringscommissie van het Holsteiner Verband heeft 55 hengsten (waaronder drie dressuurhengsten) groen licht gegeven voor de hengstenkeuring, die op 11 en 12 december plaatsvindt in Elmshorn. Casall kreeg vier van de zes zonen door en is daarmee de hoofdleverancier. Er zijn dit jaar geen Nederlandse inzendingen.

Een drietal hengsten kreeg drie zonen door: Cahil, Charaktervoll en United Way. Van Cahil en United Way werden vijf zonen gepresenteerd, van Charaktervoll elf.

De drie dressuurhengsten die door zijn, zijn zonen van Jovian, Raven en Va Bene.

Veroordeelde Von Allwörden is er weer bij

Opvallend is dat Manfred von Allwörden zes zelfgefokte hengsten door kreeg. Von Allwörden kreeg in het verleden vaker meerdere hengsten door naar de hoofdkeuring. Op social media doen al jarenlang verhalen de ronde dat de miljonairsbakker slecht voor zijn paarden zorgt. In november 2002 verscheen er in de Duitse Bild-krant een groot artikel, waarin met nare foto’s de misstanden wereldkundig werden gemaakt. In augustus 2023 deed het OM officieel aangifte tegen de fokker wegens verwaarlozing van meer dan duizend paarden.

Vorig jaar kreeg Von Allwörden van de districtsrechtbank van Ratzeburg een waarschuwing en voorwaardelijke boete opgelegd wegens dierenmishandeling. De reden: veertien van zijn paarden moesten worden geëuthanaseerd omdat ze zo verwaarloosd en uitgemergeld waren, dat ze niet meer te redden waren. De miljonair kreeg een relatief milde boete: 112.500 euro voorwaardelijk. Als hij gedurende twee jaar geen verdere overtredingen begaat, hoeft hij de boete niet te betalen.

