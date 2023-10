Calido I op 32-jarige leeftijd overleden

De Holsteinse hengst Calido I (Cantus x Coriander) is op 32-jarige leeftijd overleden, zo meldt het Holsteiner verband. De topverever uit de stallen van Maas J. Hell stond nog altijd op Stall Maas-Hell en drukte met zijn nakomelingen een grote stempel op de springsport. Wereldwijd zijn er 115 zonen van hem goedgekeurd en 105 nakomelingen springen internationaal op het hoogste niveau.

Calido I viel als jonge hengst al op en sloot de 100-dagen test in Adelheidsdorf af met de hoogste cijfers ooit gegeven. Op sportief gebied gooide hij onder zijn ruiter Thomas Mohr hoge ogen maar de meeste indruk maakte de hengst toch wel met zijn extreem sterke nafok. Hij kreeg wereldwijd 115 zonen goedgekeurd waarvan 26 bij het Holsteiner verband en 105 nakomelingen liepen internationaal 1,60m.

Marcus Ehning met Calanda 42. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zijn bekendste nakomelingen zijn misschien wel Calanda onder Marcus Ehning en Coupe de Coeur, die onder Rene Tebbel twee keer de Duitse nationale titel won en de finale van de Nations Cup in Barcelona won. In 2008 sprongen drie nakomelingen op de Olympische Spelen van Hong Kong.

Koning van stal

Twee jaar geleden ging de Noord-Duitse omroep NDR langs bij Stall Maas-Hell ter ere van Calido zijn dertigste verjaardag. De hengst bracht bijna zijn hele leven door in Klein Offenseth op hengstenstation Maas J. Hell en was de oogappel van groom Friederike Bünning, die hem meer dan 10 jaar verzorgde. Bekijk hier het volledige NDR-item over Calido

Bron: Horses.nl/ Holsteiner