Cascadello weer dominant op Holsteiner merriekampioenschap

Wie in 2011 op de Holsteiner keuring was, kan zich de sprongen van Cascadello I (Casall x Clearway) vast nog herinneren. Als dekhengst blijkt de hoogvlieger ook succesvol en zijn nafok kan niet alleen springen. Dit jaar leverde hij opnieuw de top op de Holsteiner elitekeuring. Kleindochter Karoline (v. Charleston) werd gehuldigd als kampioene in Elmshorn en dochter Kimber pakte de reservetitel.