Crack-dochter kampioen op Holsteiner Stutenschau

De Crack-dochter Operetta (mv. Casall) is op de Holsteiner Stutenschau gehuldigd als kampioen van de springmerries. Haar fokster en eigenaresse Wendy Davis Gerrish kwam speciaal voor de huldiging vanuit de Verenigde Staten naar Elmshorn. In de dressuurrichting ging de titel naar Odorata (Franz Joseph Junior x Catoo).

“Wat een merrie!”, reageerde Stephan Haarhoff enthousiast over kampioen Operetta. “Operetta overtuigde bij de opname al op alle vlaken en die vorm heeft ze vast weten te houden.” De merrie komt uit dezelfde moederlijn als het internationale 1.55m-paard Lyjanair (Rolf-Göran Bengtsson).

Reservekampioenes

Ophelia VI (Conthargos x Cascadello I) werd gehuldigd als eerste reservekampioen. De grootramige merrie heeft veel kadans en een vrouwelijke uitstraling. “Ophelia is een heel moderne merrie. Ze heeft in draf veel zelfhouding en ze behoort zonder meer tot de toppers van deze jaargang”, beschrijft Neel-Heinrich Schoof de merrie. In het geval van Ophelia VI valt de appel niet ver van de boom. Zowel haar moeder als grootmoeder werden kampioen op de Stutenschau. Olivia AK (Milbrigde x Crusander) werd tweede reservekampioen.

Dressuurmerries

Odorata (v. Franz Joseph Junior). Foto: Holsteiner Verband/Janne Bugtrup

Odorata werd als dressuurkampioen gehuldigd. “Deze merrie laat wat betreft lichaamsbouw niets te wensen over. Bovendien beschikt ze over zeer goede kwaliteit in de beweging en heeft ze het typische Holsteiner-kniegebruik”, vertelt de fokkerijleider over de merrie. Reservekampioen werd Oviera (Jovian x Zack). “Met Oviera werd ons een hoogbenige en goed bewegende merrie met een zeer actief gebruik van het achterbeen gepresenteerd. Ze heeft in de merrietest al bewezen dat ze een echt sportpaard is”, aldus Haarhoff.

Orchidee V is Merrie van het Jaar

De Lorentin I-dochter Orchidee V werd als Merrie van het Jaar gehuldigd. De 25-jarige merrie bracht zestien veulens voort, waarvan er tien in de sport actief zijn. Haar bekendste nakomeling is de tienjarige Nickel (v. Numero Uno), die met Julia Krajewski in de internationale eventing actief is en op de longlist voor de Olympische Spelen staat.

Bron: Holsteiner Verband