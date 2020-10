Dr. Thomas Nissen gaat met pensioen

Fokkerijleider dr. Thomas Nissen en het Holsteiner Verband werd automatisch in één adem genoemd. Niet zo gek ook: want de fokkerijleider en directeur van het stamboek zit al sinds 1988 op die plaats. Inmiddels is Nissen 65 en gaat hij met pensioen. Op de 50ste Holsteiner keuring nam hij afscheid.