HK Holstein: 144.000 euro voor tweede reservekampioen

Slechts drie van de vijf premiehengsten en negen (van totaal 18) goedgekeurde hengsten komen dit jaar in de veiling op de Holsteiner keuring. De drie premiehengsten zijn inmiddels geveild. Met 144.000 euro is tweede reservekampioen cat.nr 33 Cortardo (Cornet Obolensky x Cash and Carry) de voorlopige topper.