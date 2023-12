HK Holstein: VDL Stud koopt Christian uit stam Cardento en Manchester uit Roosakker-stam

De VDL Stud heeft op de Holsteiner Hengstenkeuring in Elmshorn twee interessante hengsten gekocht: eerst een zoon van de goed fokkende (zeker voor het aantal veulens dat hij heeft gebracht) Christian uit de stam van Cardento (tweede moeder is een halfzus) voor 34.000 euro en vervolgens voor 78.000 euro ook nog cat.nr 42 Magnus von der Söhr (Manchester van t Paradijs x Comme il faut uit de Roosakkerstam).

Cat.nr 17 Christiano One von Drei Eichen (Christian x Dinken x Contender) is zeer nauw verwant aan één van de succesvolste VDL-hengsten: Cardento VDL. Cat.nr 42 komt uit een zeer succesvolle stam, vierde moeder is Electra van ’t Roosakker en zesde moeder Usha.

