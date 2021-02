Ludger Beerbaum krijgt drie hengsten in Holstein erkend

Ludger Beerbaum is drie Holstein-erkende hengsten rijker: Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Rêve), Chubakko (Connor x Colman) en de KWPN-gefokte Zinedine (Guidam x Heartbreaker). Alle drie de hengsten zijn actief in de internationale springsport. Beerbaum ontving de hengstenkeuringscommissie bij hem thuis in Riesenbeck.

De negenjarige Mumbai, die is gefokt uit de bekende lijn van La Belle van Sombeke, won in december vorig jaar de Wereldbekerwedstrijd in Riyadh. De schimmelhengst is ook dit jaar ijzersterk begonnen met zijn ruiter Christian Kukuk.

Chubakko

Kukuk heeft ook de één jaar jongere Chubakko onder het zadel. Beerbaum schafte de hengst in oktober ’18 aan. Vorig jaar was de hengst succesvol in een aantal jonge paarden-rubrieken en sloot 2020 winnend af met de zege in de zevenjarigen-rubriek op CSIYH1* Riesenbeck.

Zinedine

De derde erkende hengst is de door J.G. Boonkamp uit Borne gefokte Zinedine. De hengst sprong met zowel Beerbaum zelf als Philipp Weishaupt in het zadel op het hoogste niveau. In 2016 leverde hij uit zijn eerste jaargang de kampioen van Oldenburg.

Bron: FB/Horses.nl