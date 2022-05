Norbert Boley geëerd voor werkzaamheden Holsteiner Verband

In december werd bekend dat Norbert Boley, na een dienstverband van maar liefst 40 jaar, het Holsteiner Verband zou verlaten in april 2022. Die tijd is nu gekomen: op de hengstenkeuring van 1 mei nam Boley afscheid als directeur van het Holsteiner Verband. Voor zijn diensten geleverd aan de Duitse paardenfokkerij ontving hij de Gustav-Rau medaille in het brons, uitgereikt door Gerd Sosath van de FN Breeding Board.

Toen Norbert Boley in 1982 door Maas J. Hell naar Elmshorn werd gehaald, was hij als algemeen directeur niet alleen verantwoordelijk voor het houden van hengsten, maar ook voor de aankoop van veulens en hun opfok. Met een vooruitziende blik en uitzonderlijke expertise heeft Boley de afgelopen 40 jaar vele kwaliteitsvolle hengsten vast weten te stellen. Onder andere Contender (v. Calypso II), Carthago (v. Capitol I) , Corrado I (v. Cor de la Bryere), Cassini I (v. Capitol I), Casall (v. Carentino) en Clarimo (v. Clearway) werden onder zijn bewind vastgesteld voor het Holsteiner Verband.

Hengsten en ruiters samenbrengen

In samenwerking met ruiters als Ludger Beerbaum en Franke Sloothaken zorgde Boley ervoor dat de Holsteiner hengsten mee gingen doen op het allerhoogste niveau. Recent waren dat nog de hengsten Casall en Clarimo, die onder Rolf-Göran Bengston het Holsteiner Verband op meerdere grote internationale concoursen en kampioenschappen vertegenwoordigde.

Belang hengstenhouders

Naast zijn werkzaamheden voor het Holsteiner Verband zette Boley zich ook landelijk in voor de belangen van hengstenhouders. Na het Bundeschampionate in 2009 bevorderde hij, samen met Thomas Casper, de oprichting van de Vereniging van Duitse hengsten-bezitters en was van 2010 tot 2020 plaatsvervangend voorzitter. Norbert Boley zal worden opgevolgd door Sebastian Rhode.

Bron: FN / Horses.nl