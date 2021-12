Sebastian Rohde opvolger van Norbert Boley bij Holsteiner Verband

Norbert Boley verlaat in april 2022, na een dienstverband van 40 jaar, het Holsteiner Verband. Boley, diens takenpakket de afgelopen jaren werd beperkt tot het leiden van de hengstenhouderij van het stamboek, wordt opgevolgd door Sebastian Rohde (43).

Boley begon bij het Holsteiner Verband in 1982 als opvolger van Johannes Maas Hell, die het stamboek leidde van 1971 tot 1082. Maas Hell ‘ontdekte’ Norbert Boley zelf. Hij zag dat Stoeterij Zangersheide een getalenteerde marketeer van paarden in dienst had: dat was de afgestudeerde architect Boley. Maas Hell nam Boley onder zijn hoede en wilde dat hij zijn opvolger werd. Zo geschiedde.

Sebastian Rohde

Sebastian Rohde is 43 jaar oud en werd geboren in Schleswig-Holstein, groeide op in Tönning en studeerde bedrijfskunde. Rohde kent het Holsteiner Verband, haar fokkers, ruiters en paarden al heel goed: van 2004 tot 2010 was hij veilingmanager in Elmshorn.

Sinds 2011 zette hij zijn expertise regelmatig in voor de Braziliaanse Sportpaardenbond, waar hij lid was an de hengstenkeuringscommissie. Op basis van deze ervaring nam hij in 2015 de verantwoordelijkheid voor Noord- en Zuid-Amerika van het Oldenburger Verband op zich. De focus van zijn werk lag op het ontwikkelen, implementeren en opzetten van een hengstenverrichtingsonderzoek in Noord-Amerika.

Succesvol ruiter

Sebastian Rohde groeide op met paarden, was Europees ponykampioen en Europees reservekampioen met het Duitse team bij de junioren. Hij begeleidde enkele jonge paarden richting de grote sport, zo reed hij Catoki naar de reservetitel op de Bundeschampionate. Rohde fokt ook zelf ook op kleine schaal. “Ik ben erg dankbaar voor de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan”, zegt de toekomstige chef van de hengstenhouderij. “Toch voelt het goed om nu terug te keren naar Holstein. Door mijn persoonlijke afkomst en professionele carrière ben ik nauw verbonden met het Holsteiner paard. Het houden van hengsten is een unique selling point van ons stamboek. De stamboekhengsten vormen Holstein, zij het niet alleen, maar toch aanzienlijk. Ik ben me bewust van deze verantwoordelijkheid en uitdaging – en ik kijk uit naar mijn nieuwe rol.”

Nieuw begin

Nu staat Holstein aan een compleet nieuw begin. Op de hengstenkeuring 2020 werd al afscheid genomen van de 65-jarige fokkerijleider dr. Thomas Nissen. Ook hij zat al lange tijd in die functie: van 1988 tot 2020. Zijn opvolger is de jongste fokkerijleider van alle stamboeken: de 28-jarige Stephan Haarhoff, die dit najaar zijn eerste keuring keurde. En ook het bestuur werd in de afgelopen jaren compleet nieuw bezet.

