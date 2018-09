Hoogste bedragen voor Desperado-zoon en fokmerrie op derde KWPN-online

Nicklas (mv. Ferro) verwisselde van eigenaar voor 5.500 euro. Daarmee was dit donkerbruine hengstveulen wel de topper bij de veulens in deze veiling, maar kwam hij niet over de toppers in de andere twee edities heen. In de eerste veiling werd er 5.550 euro betaald voor het duurste veulen en in de tweede editie verwisselde het duurste veulen voor 6.000 euro van eigenaar.

Top vijf

Franklin-dochter Nikkie H deelde de tweede plaats met Esta en werd eveneens voor 5.000 euro verkocht. Nannan, het merrieveulen van Kannan, volgde met 4.750 euro op de vierde plek en deelde deze plek met de Highway TN-dochter Nadine Loma, waarmee de top 5 compleet was.

Omzet

De totale omzet bedroeg 164.750 euro, waarmee het gemiddelde bedrag dat werd betaald uitkwam op 3.432 euro. Dit gemiddelde bedrag is het laagste van de drie veilingen van dit jaar. In de eerste veiling bedroeg het gemiddelde bedrag 3.620 euro en de tweede veiling kwam uit op 3.922 euro gemiddeld.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl