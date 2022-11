85,5 punten voor Henkie-dochter Ninkie in IBOP Gelders Paard

Liefhebbers van het Gelders Paard kregen afgelopen zaterdag een afwisselend programma voorgeschoteld in Ermelo. Marloes van der Velden, Margot Kostelijk en Luuk Smetsers kregen veertien merries in de baan, die ofwel een aangespannen proef of een verrichting onder het zadel lieten zien. Tien merries behaalden een score van 75 punten of meer en verdienden zo het IBOP-predicaat. Henkie-dochter Ninkie werd met 85,5 punten topscorer van de dag.

Ninkie (Henkie uit Blitz ster v.Voice, f/g: H. Ermens te Sint Anthonis) werd als driejarige gekroond tot Kampioene op de Nationale Dag van het Gelders Paard en werd uitgeroepen tot reservekampioen van de driejarige Gelderse Merries op de NMK in Ermelo. De verwachtingen waren dus hooggespannen, maar werden volledig ingelost. Ninkie kreeg 85,5 punten toegewezen en werd zo de topscorer van de dag.

“Een rassige merrie die een mooi beeld geeft onder het zadel. Ze heeft een actieve stap met een goed lichaamgsgebruik, een actieve en gedragen draf en de galop toont heel veel ruimte, afdruk en balans. Springen doet ze met een goede techniek en ze laat zien heel voorzichtig te zijn. We hebben haar een 9 voor de draf en voorzichtigheid gegeven en zelfs een 9,5 voor de galop. Wat een fijn paard!”, vertelt Marloes van der Velden enthousiast.

Melotti Texel slaagt opnieuw voor IBOP

De vijfjarige ster sport-dressuurmerrie Melotti Texel (Edmundo uit Violetta H. Ster v.Lorton, f/g: N.P.C. Garritsen-Berkelaar) had al eerder met goed gevolg een IBOP onder het zadel afgelegd en heeft dit kunstje vandaag herhaald met haar aangespannen verrichting. De merrie wordt uitgebracht in zowel dressuur als het mennen en komt bovendien aan start in het jachtwerk.

“Superleuk, zo’n ontzettend veelzijdig paard en extra knap dat de merrie vandaag ook nog eens een score van 83,5 punten weet te behalen. Het is een opvallend paard in het aangespannen werk. De stap is actief en krachtig, de draf is heel gedragen en toont een mooi voorbeen gebruik en ze heeft daarbij weinig snelheid nodig om in een mooie houding te blijven gaan. We hebben haar een 8,5 voor de draf, houding, wendbaarheid en werkwilligheid, inzet en looplust gegeven.”

Odiezelma naar 83 punten

In dezelfde groep van aangespannen merries was er een half puntje minder voor Imposant-dochter Odiezelma (uit Wiezelma ster pref v.Sirius, f: L.W.M. Kollenburg te Best, g: S. Postma-van der Wal te Wijtgaard). “Dit is een heel werkwillig paard en hoewel ze pas drie jaar is, loopt ze onverstoorbaar haar proef. Ze laat zich fijn rijden en heeft een mooie, stille aanleuning. Zowel de stap als draf is actief met een goed lichaamsgebruik en ze heeft een goede galoppade met heel veel balans. Ze ontving een 8 voor de stap en de draf en een 8,5 voor de overige onderdelen”, licht Marloes van der Velden toe.

Allround Hopefull SNS

De tienjarige Hopefull SNS (Chablis uit Wonderfull B stb v.Koss, f: R. Vos-Vording, te Hooghalen, g: N. Schleedoorn te Mariënvelde) wist 80 punten bijeen te verzamelen in haar rijproef. “Een heel rassige merrie die in het begin nog wat gespannen was, maar zich goed laat bewerken. De stap, draf en galop zijn heel actief, maar ze miste door de spanning wat ruimte in de eerste gang. Ze waardeerde zich in het springen nog meer op en toonde opvallend veel voorzichtigheid en instelling. Ze heeft voor die twee onderdelen dan ook een 9 ontvangen en we hebben haar geschiktheid als springpaard gewaardeerd op een 8,5. Dit is echt een fijn allround paard!”, besluit Marloes van der Velden

Bron: KWPN