Blue Hors Farrell-dochter scoort 87,5 in IBOP Vlaardingen

Zeventien merries namen vandaag deel aan de IBOP in Vlaardingen. Daarvan slaagden er twaalf en drie deden dat met een score boven de 80 punten. Met 87,5 was Blue Hors Farrell-dochter Odi Murona (mv. Johnson) de uitschieter.

Met negens voor draf, souplesse, houding&balans en aanleg als dressuurpaard kwam Odi Murona (Blue Hors Farrell uit Dear Murona elite EPTM-dres sport-dres PROK van Johnson, fokker J.J.M. van den Broek uit Hilvarenbeek) van S. van Belois-Poorter uit Breskens tot het fraaie puntentotaal van 87,5. Aansluitend werd ze met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en daarmee kon ze als elitemerrie huiswaarts keren. “Dit is een heel elegant, atletisch paard dat heel natuurlijk voorgesteld werd. Ze stapt goed, met goede ruimte, activiteit en zuiver. Ze draaft heel lichtvoetig, met veel tact, goede beentechniek en altijd de bergop. Dat bergopwaartse zagen we ook heel mooi terug in de galop, waarin ze ook een goede beentechniek heeft. Al met al een heel goede verrichting en een merrie die met goede constante verbinding door de baan ging”, licht inspecteur Marcel Beukers toe.

Kingston Blue Hors-dochter

De door Ad Valk gefokte Orange (Kingston Blue Hors uit Hope PROK van Chinook) van J.A. Faiazza uit Noordwijk deed ook een goede verrichting. Zij kwam uit op 83,5 punten en werd vervolgens ster en keur verklaard met 75 punten voor exterieur. “Deze sympathieke merrie heeft veel souplesse in beweging. Van nature zou ze iets meer houding mogen hebben maar naarmate ze aan kracht zal winnen zal dit zeker nog verbeteren. Ze heeft een zuivere en actieve stap, haar draf heeft veel veer en lichtvoetigheid. Daarin zou ze nog iets meer opwaarts mogen blijven in de romprichting. In galop heeft ze goede buiging in de gewrichten. Aansluitend konden we haar opnemen in het stamboek en tot onze verbazing was ze maar 1.61m. Dus onder het zadel maakte ze zich duidelijk groter.”

Ibiza-merrie

Een 8,5 voor stap bracht het puntentotaal van Notre Dame KF (Ibiza uit Buvonne K.H. elite sport-dres pref PROK van Ungaro, fokker F. Kroon uit Oostwoud) van T.C. van Logchem uit Den Hoorn op 80,5. Door het slagen voor de IBOP sleepte zij het elitepredicaat binnen. “Deze merrie heeft van nature een goede houding en liet een degelijke verrichting zien. Haar hoogste cijfer kreeg ze voor haar ruime en actieve stap. Ze laat zich goed rijden en zou nog iets meer kracht en buiging in het achterbeen mogen ontwikkelen voor nog hogere cijfers maar het was een goede voorstelling.”

Uitslag

Bron: KWPN