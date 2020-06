Hoogste IBOP-score voor Comme il faut-dochter Kamille: 86 punten

De laatste rijpaard-IBOP in Ermelo was er een voor springmerries vandaag. Van de zeven merries slaagden er vier, waarvan twee met meer dan 80 punten. De voormalig Gelders kampioene Kamille (Comme il faut uit de 1,60m-merrie Earl Grey v. Cardento) van Alexandra van der Peijl liep naar een topscore van 86 punten.

Kamille (Comme il faut uit Earl Grey elite pref IBOP-spr sport–spr PROK v.Cardento, f/g A.C. van der Peijl uit Oene) slaagde met een topscore van 86 punten vanmiddag, waarbij ze negens kreeg voor de reflexen en de techniek.

Buitengewoon voorzichtig

“Een merrie die zich heel fijn laat rijden en in galop veel kracht, afdruk en balans heeft. Op de sprong lijkt ze buitengewoon voorzichtig en toont ze veel overzicht. Ze springt zeer goed naar boven en heeft een heel goede techniek en lichaamsgebruik. Wij denken dat dit zeker een paard is dat met de juiste opleiding en begeleiding veel goede dingen kan gaan doen”, aldus Wim Versteeg, die wederom samen met Henk Dirksen de beoordeling in handen had.

Direct elite

Kamille werd dankzij deze score vandaag elite. Kamille was als driejarige kampioen van de regio Gelderland bij de driejarige merries en haar halfbroer is de KWPN-hengst Jay Star (v.Big Star).

82 punten voor Haciende v/h Noddevelt

Met 82 punten behaalde ook Haciende v/h Noddevelt (Untouched uit Naciende sbt pref prest PROK v.Indoctro, f/g A. van Rooy uit Berlicum) een prachtresultaat. “Ook deze merrie laat zich heel fijn rijden, ook naar de sprong. In galop heeft ze een goede ruimte en veel balans. Tijdens het springen liet ze zien goede reflexen te hebben, een goede beentechniek en veel overzicht. Daarbij lijkt ze ook veel vermogen te hebben.” Zij werd met 75 punten voor exterieur ster verklaard.

Haar grootmoeder heet eveneens Haciende (v.Ahorn), zij was als driejarige kampioene van de driejarige rijpaardmerries op de UTV, zij is een halfzus van de KWPN-hengst Wellington.

Bron: KWPN/Horses.nl