Dream Boy-dochter Jet’s Lenza naar 81 punten in IBOP Brummen

Van de vijftien dressuurmerries die deelnamen aan de IBOP in Brummen, slaagden er elf. De hoogste score van 81 punten werd genoteerd door Jet's Lenza (Dream Boy x Vincent, fokker H.J. ten Arve) van R. Mulder-ten Arve. Bij de springmerries slaagden vier van de acht merries.

De vijfjarige Jet’s Lenza kreeg voor de galop een 8,5 en achten voor alle andere onderdelen. “Deze merrie liet een goede verrichting zien, waarbij het beeld heel constant was, de aanleuning goed voor elkaar was en de overgangen goed getoond werden. Ze stapt actief en ruim, in draf toont ze veel tact, afdruk en een goed achterbeengebruik. Ook in de galop valt ze op met haar goede afdruk en beentechniek, en kan ze ook makkelijk schakelen”, vertelt Bart Bax.

Twee merries naar 79

Lazise DB (Galaxie x Florencio) van fokker N. de Bruijn kreeg 79 punten. De merrie bleef al goed op het achterbeen in de galop. De met veel beentechniek en houding bewegende Lakita-K (Charmeur x Voice) van fokkers A.G en J.W.M. van de Kraats kwam tot datzelfde puntenaantal. Lazise DB werd na afloop van de IBOP aangeboden voor de stamboekopname en mocht daar het sterpredicaat in ontvangst nemen.

Dochter van

Bij de springmerries werd de hoogste score van 78,5 punten gehaald door Iboeschka (Mr. Blue x Germus R) van fokker Dekstation de Havikerwaard. De merrie, die gefokt is uit de internationaal springende L. Buberth, kreeg 8,5-en voor haar vermogen, instelling en rijdbaarheid.

Bron: KWPN