For Romance levert topscoorder IBOP Oirschot: 83 voor Parel van Invictus

Op de IBOP in het Brabantse Oirschot slaagden vrijdag elf spring- en negen dressuurpaarden. Zeven van hen kwamen uit op minimaal 80 punten. Uitschieter was Parel van Invictus (For Romance x Gribaldi) van fokker A. Jansen en mede-eigenaar T. Jansen-Minkels. Deze merrie werd beloond met de hoogste dagscore van 83 punten.

Van de 14 springmerries slaagden er elf, van de 14 dressuurpaarden waren dat er negen. Stan Creemers en Petro Trommelen namen de beoordelen van de springpaarden op zich, Bart Bax jureerde vervolgens samen met Petro de dressuurpaarden. “Het was een goed geregelde IBOP met zeker in de middag opvallend veel publiek”, blikt Bart Bax terug.

Parel van Invictus

Met een 9 voor de stap kwam de For Romance-dochter Parel van Invictus (uit Voriose elite IBOP-dres pref PROK van Gribaldi) van fokker A. Jansen uit Tilburg en mede-geregistreerde T. Jansen-Minkels uit De Moer uit op de hoogste dagscore van 83 punten. Daarmee werd deze NMK-merrie direct elite. “Deze merrie werd op een mooie, natuurlijke manier voorgesteld en ze was heel gehoorzaam en stabiel. Ze stapt met goede ruimte, goede tact en een goed lichaamsgebruik. Ook in de overgangen terug vanuit draf overtuigde ze direct met haar goede stap. Ze draaft met goede beentechniek, tact en zou daarin nog iets aan kracht vanuit het achterbeen kunnen winnen. In galop kan ze goed schakelen, ze galoppeert goed met de schoft omhoog en heeft daarin goede tact en souplesse.”

Phreya Lyndi B

De eveneens driejarige NMK-merrie Phreya Lyndi B (Vitalis uit Fendi elite EPTM-dres pref PROK van Spielberg) van fokkers M.W. Stevens en M.P.C.C. Hubers uit Oostrum slaagde met 81,5 punten. “Bij deze merrie valt het mooie silhouet positief op. Ze heeft veel balans in beweging en heeft een zuivere stap met ruim voldoende lichaamsgebruik. Daarin zou ze meer overstap mogen hebben. Ze draaft lichtvoetig, met goede ruimte, techniek en verruimingen. In galop valt haar ruimte en goede achterbeen op. Daarbij laat ze zich goed rijden en toonde ze mooie overgangen.” Ook zij werd direct elite.

Negro’s Secret

De vijfjarige Negro’s Secret (Secret uit Icecream elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Negro) van fokker S.W. Versteijnen uit Middelbeers kwam tot een score van 81 punten. “Dit is een imponerende merrie met een mooi voorbeengebruik in alle gangen. Ze werd heel correct door de oefeningen gereden. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik, tact en ruimte. Ze draaft met goede ruimte, een mooi voorbeengebruik en blijft daarin goed gesloten. In draf en galop zou het beeld wat meer bergopwaarts mogen zijn. In galop toont ze goede techniek, tact en afdruk.”

Pakjenta van Geloê en Parola Utopia

Met 80 punten slaagden de dressuurmerries Pakjenta van Geloê (Kjento uit Cyon Al elite sport-dres PROK van Riccio) van fokker Familie Gubbels-Geraads uit Belfeld en Parola Utopia (Just Wimphof uit Charola Utopia PROK van Osmium) van fokker De Bemi Hoeve uit Hoogeloon, die daarmee beide elite werden. “De Kjento-dochter werd correct voorgesteld en draaft met goede techniek en lossigheid. Haar stap is weliswaar actief en zuiver, hierin had ze wel meer lichaamsgebruik en ruimte mogen laten zien. In galop heeft ze veel balans, ruimte en afdruk. We hebben haar aansluitend met 80/80 ster, keur en daarmee ook elite kunnen verklaren. De Just Wimphof-dochter is een stoere merrie met een mooi front en silhouet. Ze stapt actief en mag daarin meer ruimte ontwikkelen. Ze draaft met goede tritt, techniek, buiging in de gewrichten en lichtvoetigheid. In galop heeft ze goede tact, afdruk en kan ze nog aan kracht winnen”, aldus Bart Bax.

Grand Slam VDL-dochter Paris

Bij de springmerries kwamen er twee tot minimaal 80 punten. De Grand Slam VDL-dochter Paris (uit Liesette 2.0 elite IBOP-spr PROK D-OC van Harley VDL) van fokker J.A.B.A. Vermeulen uit Beuningen kwam tot 81 punten en is daarmee elite geworden. “Paris heeft een goede galop met balans en lichtvoetigheid. Ze springt met zeer goede reflexen, is snel van de grond en wil voorzichtig zijn. Daarbij springt ze goed naar boven en met goede beentechniek. Ook het lichaamsgebruik, waarmee ze in galop al opviel, is positief bij deze atletische merrie”, licht Stan Creemers toe.

Odile de Eloma SW

Beoordeeld met 80 punten werd de vierjarige Odile de Eloma SW (Glenfiddich VDL uit Aitolona elite IBOP-spr prest PROK van Tygo) van fokker H.A. van der Weide uit Riel. “Deze uit de Loma-stam gefokte merrie heeft een goede galop en heeft daarin veel afdruk. Ze springt met opvallend goede reflexen, is vlug en maakt de sprong achter goed af. Ze is wat wisselend in de voorbeentechniek en valt op met haar goede instelling en rijdbaarheid. Deze aansprekende merrie hebben we via de stamboekkeuring ster kunnen verklaren.” Odile de Eloma SW is een halfzus van het internationale 1.50m-springpaard Elomas Blue SFN (v. Mr. Blue).

Uitslag dressuur

Uitslag springen

Bron: KWPN