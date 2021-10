Glamourdale-dochter Narzar naar hoogste score in IBOP Sonnega

Eén spring- en drie dressuurmerries slaagden vandaag voor de IBOP in het Friese Sonnega met een score van boven de 80 punten. De driejarige merrie Narzar (Glamourdale x Jazz) behaalde met 83,5 punten de beste cijferlijst.

Van de acht springmerries slaagden er zes, van de negen dressuurmerries waren dat er eveneens zes. Met 83,5 punten was Narzar (Glamourdale uit Zarzar elite IBOP-dres pref PROK van Jazz, fokker W. Smid uit Nuis) van J. Hooge uit Ees de best scorende. Deze driejarige behaalde louter 8’en en 8,5’en en werd dankzij het slagen voor de IBOP direct elite. “Deze merrie viel op met drie goede basisgangen en een mooi silhouet. Ze stapt ruim, draaft met afdruk, souplesse, een goede houding en een mooie voorbeentechniek. In galop heeft ze veel kracht, ruimte en houding. Daarbij is het beeld steeds bergopwaarts en beweegt ze met goede gedragenheid. Ook laat ze zich fijn rijden”, vertelt Bart Henstra.

Conteur en Blue Hors Farrell

Twee dressuurmerries slaagden met 80,5 punten. De Conteur-dochter Nox v/d Reesterhof (uit Ceres van Voice) van fokker M. Kosse-Spijker uit Dedemsvaart en de Blue Hors Farrell-dochter Noëlanilanta V.K. (uit Heralanta elite IBOP-dres sport-dres pref PROK D-OC van Chippendale, fokkers A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen) van J.A. Verbeek uit Reduzum behaalde precies dezelfde cijferlijst. Een 8,5 voor de rijd-& bewerkbaarheid, naast 8’en voor alle andere onderdelen. “Nox v/d Reesterhof werd met een fijne aanleuning voorgesteld en liet zich heel goed bewerken. Ze stapt ruim, kan goed schakelen in draf en kan bij aanspanning al extra aantreden. In galop heeft ze veel kracht en sprong. De lichtvoetige Noëlanilanta V.K. toonde veel gemak in de overgangen, beweegt met een goede beentechniek en veel souplesse. Ook deze fijne merrie liet zich al heel goed bewerken.”

Etoulon VDL

Bij de springmerries deed de vijfjarige Lenore (Etoulon VDL uit Hannetta van Nabab de Rêve) van fokker A. Aalberts uit Bears de beste verrichting, zij kwam uit op 81 punten. Aansluitend kon deze merrie met 80 punten voor exterieur ster en keur. “Deze aansprekende merrie heeft een hele functionele galop waarin ze goed kan schakelen. Ze springt met veel overzicht en bouwde heel positief op. Naarmate het hoger werd, begon ze met een steeds betere techniek en lichaamsgebruik te springen. Ook haar snelle reflexen en sprongafloop vielen dan positief op.”

Bron: KWPN