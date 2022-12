Glock’s Toto Jr. en Vitalis leveren topscorers IBOP Lisse

Op de IBOP van de regio Zuid-Holland in Lisse waren de hoogste punten voor een driejarige ruin Ortisei. De GLOCK’s Toto Jr-zoon kreeg 82,5 punten. Beste merrie van de dag was Vitalis-dochter Naila, die 81,5 punten scoorde.

De IBOP in Zuid-Holland werd beoordeeld door Petro Trommelen, Marcel Beukers en Luuk Smetsers. “Het beeld was vandaag heel wisselend”, begint Petro. “We hebben hele goede paarden gezien, maar toch ook wel een ondereind. De accommodatie was goed en ondanks het slechte weer van vannacht, was alles prima voor elkaar. Het viel wel op dat er veel afmeldingen waren en verschillende paarden niet op kwamen dagen. Voor ons als jury is dat niet erg, maar voor de organisatie en de paarden op de wachtlijst, is het wel vervelend.”

Stoer paard

Ortisei (GLOCK’s Toto Jr uit Kassiopeia LH elite IBOP-dres D-OC van Dream Boy) van fokker J. Groenhart uit Hardinxveld-Giessendam scoorde een 8,5 voor zijn stap, draf en aanleg als dressuurpaard. “Dit is een stoer paard dat heel goed stapte met veel ruimte. Daarbij viel het op dat hij heel constant bleef stappen, zowel in de aanleuning als in de vrije stap. De draf heeft veel techniek in de benen en veel buiging in de gewrichten. Daarbij liet hij een goed gebruik van het achterbeen zien. De galop is bergop met een goede balans. Met name door de stabiliteit van de basisgangen, konden we dit paard een 8,5 geven voor de aanleg.”

Vitalis-dochter

Naila (Vitalis uit Ivory elite sport-dres IBOP-dres PROK van Emerson) van fokker C. Heemskerk uit Rijnsburg kreeg een 8,5 voor de stap en haar rijdbaarheid en bewerkbaarheid. “Ze is in alle drie de basisgangen een heel overtuigend paard. In de aanleuning was ze nog niet helemaal bevestigd, maar ze liet desondanks een hele constante verrichting zien waarbij ze zich heel goed liet bewerken. Ze stapt zuiver, actief en ruim. In draf heeft ze een mooi voorbeengebruik en vulde ze goed aan vanuit het achterbeen. Ze galoppeert met heel veel balans en wederom een heel mooi voorbeengebruik. Deze merrie waardeerde zich op gedurende de proef.”

Nuzurusa

Ook Nuzurusa (Four Legends KS uit Zurusa elite EPTM-dr PROK van Don Primero, fokker A. van Ittersum uit Winsum) van J. Buying uit Oud Gastel scoorde een 8,5 voor de stap. “Dit is een heel jeugdig paard, een elegante verschijning. Ze liet eveneens een hele goede, schrijdende stap zien. De draf is lichtvoetig met een goede techniek en veel gemak, daarbij laat ze in potentie mooie verruimingen zien. De galop beschikt over een goede ruimte, gaat goed bergop en is heel ritmisch.” Nuzurusa was vanmorgen nog veulenboekmerrie, maar kreeg 81,5 voor de IBOP en werd aansluitend opgenomen in het stamboek met 80 punten voor exterieur. De merrie werd direct elite.

80.5 punten voor Olivera

Quaterhit-dochter Olivera (uit Jevera elite IBOP-dres D-OC van Eye Catcher) van fokkers R.M. van Ruitenbeek uit Maarsbergen en C.G.S. van Mourik uit Renkum behaalde 80,5 punten. “Deze merrie zou nog iets constanter mogen zijn, maar dat vergeven we een driejarige graag. Ze kan fijn stappen, daarbij is ze ruim en zuiver. De draf had een heel mooi voorbeengebruik. Gedurende de test kwam ze wat meer over de rug, waardoor er ook meer harmonie kwam in de draf. De galop heeft van nature een goede harmonie, met een goed achterbeengebruik en een heel mooi voorbeen.”

80 punten

Twee merries kregen vandaag exact 80 punten, de eerste van hen is Franklin-dochter Larette (uit Hilanka elite sport-dres IBOP-dres PROK van Fidertanz, fokker U. Haarsma uit Tjerkwerd) van medefokker N. Schep-Haarsma uit Bergambacht. “Dit is een heel sympathiek paard met een actieve stap. Ze beschikt over veel schwung in draf en een galop met veel afdruk die bergop gesprongen werd. Deze merrie liet hele makkelijke zijgangen zien, een compleet dressuurpaard.”

Ook Okura (Kingston Blue Hors uit Ibola keur IBOP-dres van Desperado) van fokkers G.C. van der Koppel uit Wadenoijen en Ad Valk uit Gorinchem scoorde 80 punten. “Een groot, stoer paard. Echt een imposante verschijning. Ook deze merrie stapte goed, met veel overstap en goed uit de schouder. Bij deze merrie zagen we eveneens dat ze zowel in aanleuning als in de vrije stap heel goed stapte. De draf liet al veel stabiliteit zien, ze draafde heel gemakkelijk met een expressief voorbeengebruik en een goede techniek in het achterbeen. De galop heeft ruim voldoende ruimte en een goed achterbeengebruik.”

Bron: KWPN