IBOP Barsingerhorn: 86,5 punten voor Totilas-dochter Spice Girl

Op de IBOP vandaag in Barsingerhorn werd met name door de driejarige merries goed gescoord. Met 86,5 punten liet de Totilas-dochter Spice Girl geen enkele twijfel bestaan over haar aanleg.

De beoordeling van de twintig dressuurpaarden en één springpaard lag in handen van Wim Versteeg en Petro Trommelen. Zeventien dressuurpaarden slaagden en ook het springpaard deed met 80 punten goede zaken.

Negens voor stap en rijdbaarheid

Familie Van der Oord uit Schoorl kwam sterk voor de dag met de Totilas-dochter Spice Girl (mv. Belissimo M), die gereden werd door Arjan van Diepen. “Dit is een keurig voorgestelde merrie die met een zeer goede verrichting vandaag elite is geworden. Voor zowel haar stap als rijdbaarheid hebben we haar een 9 gegeven en voor alle andere onderdelen een 8,5. Ze stapt heel goed door het lichaam en met veel gelatenheid. Ze draaft lichtvoetig, met een goede beentechniek en een goed achterbeengebruik. Haar galop is bergopwaarts, heeft goede balans en gedragenheid, en ook hierin zagen we haar goede beentechniek. Daarbij laat ze zich al heel goed rijden en maakte ze een zeer sympathieke indruk”, vertelt Wim Versteeg.

83 punten voro San Zilydi

Ook San Zilydi (Fürst Dior x Painted Black) van fokker W.A. van den Berg kon met een mooie cijferlijst naar huis. Zij behaalde een totaal van 83 punten. “Deze merrie stapt heel goed, met goede souplesse en goed door het lichaam. Ze draaft lichtvoetig, met goede gedragenheid en een ondertredend achterbeen. Die gedragenheid zagen we ook in de galop, waarin ze goede sprong maakt en een goed lichaamsgebruik liet zien. Daarbij laat ze zich al heel goed rijden.”

Goede beentechniek

De vijfjarige Prima Donna Irene S (Glock’s Toto Jr. x Rhodium, fokker Piet Selten) van D. de Keijzer uit slaagde met 81,5 punten. “Ze heeft een goede, zuivere stap met ruimte, lichaamsgebruik en schoudervrijheid. Ze heeft een actieve manier van draven, met daarin goede beentechniek, en ze galoppeert met kracht en houding. Daarbij laat ze zich fijn rijden en we hebben haar aansluitend met 75/85 kunnen opnemen in het stamboek en elite verklaren.”

De driejarige Sapphire Remy (Lowlands x Chippendale, fokker W. van der Vlugt) van Tim Kruyt slaagde met 81 punten. “Opnieuw een fijn te rijden merrie. Ze stapt met ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik, laat in draf een mooi beeld zien met een goede houding, goed achterbeengebruik en beentechniek. Haar galop is goed gedragen, lichtvoetig en daarin heeft ze goede balans.”

Elite

Het twaalfjarige springpaard Iminola (Tinka’s Boy x Quick Star, fokker Waaijstud) van Rony van der Molen behaalde 80 punten en werd opgenomen met 70/80 en elite verklaard. “Deze merrie galoppeert met goede balans en toonde zich op de sprong snel, voorzichtig en met een goede techniek in zowel voor- als achterhand. Voor nog hogere punten had ze iets meer macht mogen tonen en ze liet zich heel goed rijden”, aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl