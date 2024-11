IBOP Brummen: 80,5 punten voor dochters van Lord Europe en Just Wimphof

Op de tweede dag van de IBOP in Brummen waren er geen grote uitschieters, maar er was wel veel kwaliteit in de breedte. O'Lilly (Just Wimphof x Everdale) van fokker Benice Deelen en Pagani B WSJ (Lord Europe x Apache, fokker F. Blitterswijk) van A.A. Bouwman scoorden 80,5 punten.

“De Just Wimphof-dochter heeft een opvallend goede stap, waarvoor we haar een 8,5 konden geven. Ze stapt zuiver, actief, met goed lichaamsgebruik en goede overstap. Ze draaft met een goede beentechniek en kan daarin nog aan kracht winnen. Die kracht zagen we wel in galop, daarin is het beeld bergopwaarts, toont de goed lichaamsgebruik en maakt ze goede houding. Ook laat ze zich goed bewerken. Voor zowel de galop als rijd- en bewerkbaarheid kreeg ze daarom ook een 8,5”, vertelt Wim Versteeg toe. Hij beoordeelde de paarden samen met Henk Dirksen.

O’Lilly (Just Wimphof x Everdale) met Benice Deelen. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Elite

“De vierjarige Lord Europe-dochter kan goed stappen, maar was daarin aanvankelijk wat gespannen. Dat verbeterde na de individuele proef en in de groep liet ze zien meer dan voldoende kwaliteit in haar stap te hebben. In draf heeft ze een expressief voorbeengebruik, goede schoudervrijheid en een goed aanvullend achterbeen. Ook liet ze goede gedragenheid en balans zien in de draf. In galop heeft ze veel sprong, goede houding en is het beeld bergopwaarts.” Pagani B WSJ kreeg een 8,5 voor haar draf en werd aansluitend met 80/80 in het stamboek opgenomen en elite verklaard.

Bron: KWPN