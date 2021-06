IBOP De Radstake: Chapeau TN-dochter Marcella naar 80 punten

Aansluitend aan de stamboekkeuring op locatie bij De Radstake in Heelweg, vond een IBOP plaats. De vierjarige Marcella (Chapeau TN x Verdi TN, fokker Jan Saaltink) van C. Hupkes kwam uit op 80 punten en werd aansluitend keur verklaard.

“Dit is een aansprekende, goed ontwikkelde merrie van 1.72m die zeer goed in het rechthoeksmodel staat. Ze springt met veel afdruk, een goede techniek in zowel het voor- als achterbeen en een goed lichaamsgebruik. Daarbij toont ze vermogen, laat ze zich goed bewerken en heeft ze een goede instelling”, licht Henk Dirksen toe. Bij de stamboekopname na afloop van de IBOP werd ze met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek. Dat leverde haar in combinatie met de geslaagde IBOP gelijk het keurschap op.

Bron: KWPN