IBOP Luttenberg: NMK-merrie Spring Nal T scoort 81,5

Op de eerste dag van de IBOP in Luttenberg werd zestien dressuurpaarden voorgesteld waarvan er acht slaagden. Drie merries scoorden minimaal 80 punten met als topscoorder Spring Nal T (My Blue Hors Santiano x Ferdinand). Deze door Angèle Toonen-Arts gefokte NMK-merrie van Chiel Pouwels werd beloond met 81,5 punten.

Ellen Liem Door

Met 81,5 punten waaronder een 9 voor de galop slaagde Spring Nal T (My Blue Hors Santiano uit Nalini Boa T elite IBOP-dres D-OC van Ferdinand, fokker Angèle Toonen-Arts) van Chiel Pouwels uit Agelo. “Deze aansprekende, atletisch gebouwde merrie galoppeert met veel afdruk en balans. Ze is daarbij lichtvoetig, galoppeert mooi naar boven en heeft van nature goede houding en balans. Zeker voor een driejarige merrie laat ze zich al heel goed rijden en ze heeft een zuivere, actieve stap met goed lichaamsgebruik. In draf laat ze zich goed bewerken en kan ze nog aan kracht winnen”, licht Henk Dirksen toe die samen met Luuk Smetsers de paarden beoordeelde.

NMK-merrie Red Hot Dolly PLH

Een andere NMK-merrie, de vierjarige Red Hot Dolly PLH (Kjento uit Zelly elite EPTM-dres sport-dres pref D-OC van Son de Niro) van fokker Maatschap Pleijter uit Zalk werd eveneens elite met een mooie score. Zij kwam uit op 80 punten. “Deze kleindochter van de bekende UTV-merrie Dolly is de derde NMK-merrie op rij en beweegt van nature met veel kracht en afdruk. In zowel draf als galop viel haar actieve achterbeengebruik, goede houding en balans op. Daarbij laat ze zich goed rijden en zou ze in stap nog iets meer losgelaten mogen zijn.”

Ook 80 voor Rose of Jericho

Ook met 80 punten slaagde de For Romance-dochter Rose of Jericho (uit de NMK-kampioene Magna Charta elite sport-dres PROK van Dream Boy) van Stal Ribbels. “Deze jeugdige, bloedgemaakte merrie valt op met haar lichtvoetige manier van bewegen. Ze galoppeert met goede balans en souplesse en laat zich goed tot zeer goed bewerken. In draf kan ze nog wat aan kracht winnen.”

Sportmerries

Aansluitend werden er zes merries beoordeeld die reeds het sportpredicaat op zak hebben. “Vijf van hen waren al ster en daarvan hebben we er twee kunnen bevorderen.” Dat betreft de goed ontwikkelde, over een sterk lichaam beschikkende Jiva BST (Romanov Blue Hors uit Tropical Night ster pref prest van Flemmingh) van fokker S.I. Bons uit Dalmsholte, die geklasseerd is op ZZ-Zwaar-niveau, en de aansprekende Lichte Tour-merrie Jamalia (Apache uit Zinia keur IBOP-dres pref van Metall, fokkers W. en J. van der Linde uit Kerk-Avezaath) van B. van den Brink uit Ambt Delden, die iets meer in het rechthoeksmodel mag staan maar wel goed gepresteerd heeft in de sport en over hard en correct beenwerk beschikt. Daarnaast werd de Just Wimphof-dochter Ovida-Vera (uit Vivera stb van OO Seven, fokker J.F. van der Vegt-Kamp uit Den Ham) van Christien Mars-Koggel uit Dalmsholte opgewaardeerd van stamboek naar ster. Deze Z2-geklasseerde merrie is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel.

Bron: KWPN