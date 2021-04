IBOP Luttenberg: topscore voor Sir Donnerhall-merrie Jillz Lonka

Alle negen deelnemende springmerries en negen van de 14 dressuurmerries zijn gisteren geslaagd voor de IBOP in Luttenberg. Met 87,5 punten was de Sir Donnerhall-dochter Jillz Lonka RT een grote uitschieter. NMK-merrie Lola (Cardento x Tangelo vd Zuuthoeve) scoorde de hoogste punten, 81,5, bij de springpaarden.

Met een 9,5 voor draf en rijd-&bewerkbaarheid kwam de zevenjarige Jillz Lonka RT (Sir Donnerhall uit Zveva Lonka elite IBOP-spr sport-dres d-oc van Goodtimes, fokker Jenarc BV uit Sint-Michielsgestel) van Hilde Sanders uit Wijchen en amazone Febe van Zwambagt uit op een fantastisch puntentotaal van 87,5. Aansluitend kon de merrie ster, keur en elite verklaard worden.

‘Merrie met heel veel natuurlijke aanleg!’

“Dit is een geweldige merrie met een fantastische draf, waarin ze met een heel goed voorbeengebruik, met een sterk achterbeen en veel souplesse beweegt. Ze heeft veel balans en zelfhouding en ze laat zich fantastisch bewerken”, is Henk Dirksen enthousiast. “Haar stap is ruim en zuiver, in de galop was ze aanvankelijk nog iets gespannen maar dit verbeterde naarmate de verrichting vorderde en daardoor werd ze steeds beter en losser. Een merrie met heel veel natuurlijke aanleg!”

Maan definitief keur

Ook de dressuurmerrie Maan (Guardian S uit Fernanda M ster van Krack C) van fokker Th.M. Haarman uit Heeten scoorde met 82,5 ruim boven de 80 puntengrens. Daarmee werd ze definitief keur. “Dit is een heel ongecompliceerde merrie die mooi bergopwaarts gebouwd is. Ze heeft drie fijne en correcte gangen, met daarin een goed gebruik van het achterbeen. Ze laat zich goed bewerken en galoppeert vanaf de eerste pas met veel balans, gedragenheid en lichtvoetigheid.”

Ook Miss Blits keur

Met 81 punten kon ook Miss Blits (Glock’s Toto Jr. uit Bliss keur IBOP-dres sport-dres van United) van fokker T.A. van Dijk uit Diver met een mooie cijferlijst naar huis. Bovendien verruilde ze de status van veulenboek- naar keurmerrie. “In alle drie de gangen beweegt deze Glock’s Toto Jr.-dochter met veel activiteit. In draf heeft ze een goed achterbeengebruik, veel balans en souplesse. Ze laat zich heel goed bewerken en heeft van nature veel zelfhouding.”

Cardento-dochter Lola beste springmerrie

Bij de springmerries slaagden alle merries en was de vijfjarige Cardento-dochter Lola (uit Valencia ster sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve) van veterinair Edwin Enzerink met 81,5 punten de best scorende. Zij behaalde 8,5’en voor vermogen, instelling en aanleg als springpaard. Ook zij werd dankzij het slagen voor de IBOP keur verklaard. “Deze NMK-merrie is langgelijnd en heeft een goede, lichtvoetige manier van galopperen. Ze springt goed met het lichaam naar boven, toont veel atletisch vermogen en heeft een goede instelling. Het was een goede verrichting en in de toekomst kan ze nog wat aan kracht winnen, dat zal het totaalplaatje nog meer ten goede komen”, aldus Henk Dirksen.

Bron KWPN