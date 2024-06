IBOP Panningen: 84 punten voor dochters van Barton VDL en Grandorado TN

Op de IBOP vandaag in Panningen slaagden tien van de dertien dressuurmerries. De vijf springmerries slaagden allemaal. De hoogste punten waren voor Perlita Frank VDL (Barton VDL x Zonik ) en Paloma T (Grandorado TN x Numero Uno). Beide merries kregen 84 punten.

Met een 9 voor de houding&balans en viermaal een 8,5 deed de vierjarige Perlita Frank VDL (Barton VDL uit Ina Frank VDL elite IBOP-dres pref PROK van Zonik, fokkers VDL Stud en Jack Ahl-Eckhaus) van Close Horses uit Bergen op Zoom een goede verrichting. Zij kwam uit op 84 punten en werd direct elite.

Allure en uitstraling

“Er kwam echt een dressuurpaard binnen zagen we toen Perlita Frank VDL de baan betrad. Het is een merrie met veel allure en uitstraling. Ze stapt actief, met goede ‘go’ vanuit het achterbeen. In draf is het beeld heel sympathiek, heeft ze goede tact en laat ze zich al goed te kunnen verruimen en verkorten. Ook heeft ze veel zelfhouding in draf. In galop valt ze op met haar goede afdruk, lichtvoetigheid en ook hierin kan ze gemakkelijk schakelen”, licht Luuk Smetsers toe die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde. “Dit is zeker een paard met een goede toekomst voor zich, met van nature een heel goede houding en balans.”

Perfect Timing

De vierjarige First Lewis-dochter Perfect Timing (uit Swarovski van San Dior) van fokker Hengstenhouderij De IJzeren Man uit Weert behaalde 9’s voor de souplesse en houding&balans, en kwam uit op 83 punten. Deze merrie nam vorig jaar deel aan de NMK en werd dankzij het slagen voor de IBOP nu elite.

Gummi en schwung

“Deze chique, elegante merrie bleef iets gespannen in de stap vandaag maar overtuigde in draf en galop. Ze heeft veel gummi en schwung in de draf, heeft daarbij een goede beentechniek en kan al goed schakelen. Bij het halsstrekken behield ze goede tact en beentechniek. In galop is ze lichtvoetig, heeft ze een goede houding en maakt ze goede sprong. Over het algemeen toonde viel ze op met haar goede souplesse en ook de overgangen van draf naar galop waren positief.”

Rouge Soleil Bek

De driejarige Rouge Soleil Bek (Glamourdale uit Moulin Rouge Bek elite IBOP-dres D-OC van Bojengel, mede-fokker R.H.J. Janssen uit Angeren) van fokker Stal de Bekelaar uit Kessel liep met een mooie constante cijferlijst naar een totaal van 80,5 punten. “Dit is een jeugdige, rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een mooie voorhand en hard fundament. Na afloop van de IBOP hebben we haar met 80 punten voor het exterieur kunnen opnemen in het stamboek en daarmee is ze elite geworden. Ze heeft een vlijtige stap met daarin goede activiteit. Ze draaft lichtvoetig, met goede beentechniek en op de korte zijde bleef ze al mooi op het achterbeen. Ze galoppeert met veel houding en balans, brengt goed het achterbeen onder en ze werd netjes voorgesteld.”

Paloma T

De vierjarige Paloma T (Grandorado TN uit Wisper ster IBOP-spr pref prest PROK van Numero Uno) van fokker G. Theunissen uit Mook kwam met een 9 voor vermogen uit op de mooie score van 84 punten. Aansluitend werd deze merrie met een zeer goede bovenbalk van 85/85 in het stamboek opgenomen, wat haar direct het elitepredicaat opleverde.

Atletisch vermogen

“Deze Grandorado-dochter is een zeer aansprekende merrie met een mooie voorhand, goede schoft-/schouderpartij, goed bespierde bovenlijn en correct fundament. Ze heeft een lichtvoetige galop en springt met veel atletisch vermogen. Daarbij valt haar goede techniek in het voorbeen en de schouder positief op en toont ze zich heel voorzichtig. Ze springt met veel afdruk en overzicht, al met al een heel compleet springpaard”, licht Stan Creemers toe.

Pininfarina

Met 83 punten liet ook Pininfarina (Codex One uit Claudiabellie W elite IBOP-spr sport-spr PROK van Indoctro) van fokker Raeven Sporthorses uit Noorbeek zien een talentvol springpaard te zijn. Met 80/85 werd zij eveneens elite. “Pininfarina staat zeer goed in het rechthoeksmodel, is aansprekend en heeft een sterk model. Ze galoppeert lichtvoetig en met ruim voldoende ruimte. Bij het springen is ze voorzichtig en toont ze goede afdruk, vermogen en maakt ze de sprong achter telkens goed af. Ze laat zich daarbij voldoende bewerken.”

